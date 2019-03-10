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10.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Социология, США, Украина
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Жители Крыма обломали социологов из США

Американские и украинские социологические компании проводят закрытые телефонные опросы среди крымчан, цель которых – выявить отношение к воссоединению с Россией спустя пять лет. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире латвийского радио «Baltkom» заявил российский дипломат и оппозиционер Николай Платошкин.

По его словам, Подавляющее большинство крымчан высказываются в пользу России, да и население материковой РФ также поддерживают воссоединение.

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«Что касается воссоединения Крыма с Российской Федерацией – я не знаю нормальных людей в России, которые бы против этого выступали. Ну, может быть, 2-3%… И сейчас американские службы проводят в Крыму телефонные опросы. И украинские тоже проводят, типа: «А как бы вы проголосовали сейчас, через пять лет, если бы…». Даже цифры не буду называть, они в свободном доступе есть. Ну что, разве 90% говорят, что нас принудили, что ли? Да нет, конечно!» – заявил Платошкин.

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