Жительницу Севастополя раздели догола после украинской границы

12.09.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Живущая в Севастополе переселенка из Луганска была подвергнута издевательствам после пересечения границы Крыма с Украиной, куда она поехала для получения украинского загранпаспорта.

Об инциденте рассказала севастопольский ресторатор Людмила Изотова, уточнив, что инцидент произошел при подъезде к Мариуполю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позвонила дочь, возмущенно-встревоженно рассказала: ее юную подругу из Луганска, живущую в Севастополе, получившую паспорт РФ, черт дернул поехать к родственникам в Мариуполь.

С российскими и украинскими погранцами проблем не было. На нашей границе предъявила российский паспорт, на украинской украинский (многие так делают, имея родственников в Украине).

Но! После пограничников она натыкается на блокпост! А там нацики! В гробу видали они всех, и украинские законы, и международное право, и своего Зе в том числе!

И тут начался беспредел! Девчонку заставили раздеться догола! Нашли российский паспорт. Прошманали все вещи вплоть до прокладок, забрали телефон, почитали… забрали все деньги, которые она копила год, живя впроголодь, чтоб поехать в Мариуполь и получить… (нафига???) биометрический паспорт Украины!

Издевались над ней, как могли! Мол, мало денег, надо еще! Слава Богу, что не изнасиловали!» – рассказала Изотова.

Она призналась, что считает поездку девушки на Украину недальновидным поступком. «Настя! А какого хрена тебе биометрический паспорт Украины, имея на руках гражданство России? Ты, блин, определись! Или я не права?» – возмущается Изотова.

По ее словам, девушка уже вернулась в Крым.

«Девочка уже в Джанкое. Деньги на дорогу ей собирала мариуполькая церковь. Она ничего не врала – верующая девочка! А паспорт поехала менять, потому как старый был испорчен… Родственники там живут, и к ним по любому ездить ей придется», – чуть позже сообщила Изотова.