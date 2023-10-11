Зима близко: почему Россию не рискнули обвинить в аварии на Balticсonnector

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Газопровод Balticconnector в Финском заливе дал утечку на прошлой неделе и был перекрыт. Эта труба длиной около 80 км и мощностью 2,6 млрд куб. м в год соединяет Инкоо (Финляндия) и Палдиски (Эстония). По ней поставлялся разсжижженный СПГ.

Авария уже привела к росту цен на газ в Европе и США на 8,5%.

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Balticconnector в 2020 году западные СМИ высокопарно называли «убийцей «Северных потоков», поэтому в России многие предположили, что аварию назовут терактом и обвинят условных «Петрова и Баширова.

«Это попытка сразу огульно обвинить Россию. Примечательно, что совпали два обстоятельства: президент РФ Владимир Путин на «Валдае» напомнил о подрыве «Северных потоков» – и тут сразу сломался финский газопровод. Это информационный ответ Хельсинки в попытке намекнуть на виновность РФ. Поломки, сбои и остановки на Balticconnector происходят по 40-50 раз за год», – заявил «Абзацу» главный редактор Baltnews Андрей Стариков.

Действительно, сейсмологи в Норвегии оперативно заявили, что зафиксировали вероятный «взрыв». Президент Финляндии Саули Ниинистё предположил, что повреждение газопровода «является результатом внешней активности», а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае подтверждения «намеренной атаки» ответ Альянса будет «решительным и единым».

Однако министр обороны Эстонии Ханно Певкур высказался намного осторожней.

«Что произошло, мы пока не знаем. Но теперь выясняется, что это было механическое столкновение или разрушение», — сказал он.

А директор Сети уязвимостей и устойчивости Центра передового опыта по гибридным вопросам Юкка Саволайнен предположил, что газопровод мог быть поврежден якорем судна, пережидавшего шторм. Криминальная полиция Финляндии расследует аварию как «вандализм».

Интригу продолжает держать только пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сегодня напомнил, что опасные прецеденты на Балтике уже были созданы подрывом «Северных потоков».

Необычное нежелание обвинить во всем без суда и следствия Россию объясняется просто: в Хельсинки температура воздуха уже +3. Зима близко.

«Что мы имеем на день сегодняшний. Впереди отопительный сезон. Если не работает этот газопровод, то у финских компаний нет никакой возможности закупаемый СПГ отправлять в Эстонию. Течь они найдут, но где-нибудь к концу зимы», – пояснил на youtube-канале «Геоэнергетика Инфо» эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Эстония уже радостно объявила, что будет брать газ из латышского подземного хранилища Инчукалкнс. Оно было построено еще в советские годы объемом в 2,3 млрд кубометров. «Газпром» до сих пор арендует там часть активного объема, поскольку оттуда снабжаются Псковская, Новгородская и часть Ленинградской области. Но российский газ Эстония не может взять по прямому договору, поскольку принципиально отказывается покупать газ за рубли.

«Очевидно какое-то количество газа Эстонии удастся купить у Литвы, правда, мощность газопровода между Клайпедой и Инчукалкнсом всего 250 млн кубометров в год, много не купишь. Есть один запасной вариант, о котором вряд ли кто-то скажет вслух: целый ряд немецких и австрийских компаний рублей не боится, спокойно работает с «Газпромом» и имеет возможность прикупить партию газа и заявить, что конечной точкой доставки будет газовое хранилище Инчукалкнс», – предположил Марцинкевич.

«Газопровод BalticConnector (Эстония – Финляндия) поврежден якорем какого-то судна и никто не виноват. Получается, это “якорь Бога”? В наказание», – позлорадствовал в этой связи в своем тг-канале политолог Марат Баширов.

Публицист Юрий Баранчик уверен, что Россия никак не связана с аварией на Balticсonnector, потому что это «второсортный» газопровод, связывающий ни на что не влияющие страны.

«Вот трубопроводная и коммуникационная инфраструктура между Британией, Норвегией и Европейским континентом – это достойная цель. В данном случае сурово наказывается один из зачинщиков и модераторов украинского конфликта – Британия, а также один из выгодоприобретателей от вытеснения российского газа с европейского рынка – Норвегия. Пострадает и весь ЕС, один из главных спонсоров войны на Украине», – мечтает Баранчик.