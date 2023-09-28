Зима будет холодной и темной, нужно готовиться к худшему – генерал Кривонос

Россия прощупывает возможности украинской противовоздушной обороны и будет наносить удары по энергетическим объектам Украины.

Об этом в эфире видеоблога Newsroom заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению генерала, Украине нужно готовиться к тому, что зима будет холодной и темной.

«Они изучают возможности нашей противовоздушной обороны – ее слабые и сильные места, – а они всегда есть в любой системе вооруженных сил, не только Украины, – и отрабатывают новые методы применения своих авиационных и ракетных комплексов, чтобы улучшить свои возможности по нанесению по нам ударов.

Нам нужно готовиться к худшим вариантам, что зима будет для нас и холодной, и без света. Мы должны абсолютно спокойно, не впадая в панику, работать над этими вопросами», – заявил Кривонос.