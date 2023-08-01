«Зло – синоним партии Санду» – экс-премьер-министр Молдовы, открывший нынешнему президенту РМ путь в большую политику

Остановить партию Майи Санду «Действие и солидарность», дать старт свободе и демократии!

Под такими лозунгами прошла пресс-конференция экс-премьер-министра Молдовы, бывшего тюремного сидельца Влада Филата, вернувшегося на пост председателя Либерально-демократической партии Молдовы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Влад Филат – интересный персонаж. Он стал премьер-министром на фоне “плиточной революции” 7 апреля 2009 года, когда в Кишиневе были сожжены президентский дворец и здание парламента. Именно в ходе его правления европейские чиновники дали Молдове прозвище “история успеха” и “лучшая ученица в процессе евроинтеграции”. Именно в его бытность главой правительства шла подготовка подписания соглашения о евроассоциации с ЕС.

Между тем, именно в его правление расцвела коррупция, была совершена “кража века” (выведена из банковской системы за рубеж сумма в миллиард евро, составляющая треть государственного бюджета). В результате Филат стал первым главой правительства, отстранённый от должности с формулировкой “за коррупцию”, и без права занимать премьерскую должность, а затем арестован в зале парламента и осуждён на 9 лет лишения свободы. Выйдя из заключения, Филат вернулся в руководство своей партии, выступает за присоединение к Румынии и рассматривает партию Санду как главного конкурента на правом фланге молдавской политики.

«Наверное, уже всем ясно: «Действие и солидарность» не является политической партией. Это крайне опасная и токсичная группировка, вредная для общества и страны. «Действие и солидарность» представляет собой вредную для демократии конструкцию, которая выставляет обществу экстремистскую формулировку: либо ты ложишься под нас, либо тебя нет вообще», – заявил Филат.

Экс-премьер обрушился с критикой на свою бывшую протеже Майю Санду, которую сам же и ввёл в молдавскую политику более 10 лет назад.

«Руководители партии «Действие и солидарность» во главе с госпожой президентом Санду поддержали эту ядовитую атаку своих однопартийцев, публично заявив, что они имеют право делить людей на тех, кто заслуживает доверия «Действия и солидарности», и всех остальных. Поскольку госпожа Санду не может быть президентом всех молдаван, а остается только президентом «Действия и солидарности», – они решили, что поставят Молдову на колени», – негодует он.

Филат подчеркнул, что для Молдовы группировка, именующая себя «Действие и солидарность», стала символом нищеты, старения и вымирания:

«За 2 года их антинародное правительство изгнало из Молдовы более 88 тысяч человек и разрушило национальную экономику».

Бывший глава правительства, в которое входила Санду в качестве министра просвещения, заявил, что у её партии нет ни единого шанса одержать победу на честных выборах:

«Совершенно очевидно, что большинство молдаван настроено против «Действия и солидарности», и в случае честных местных выборов они получат результат, подтверждающий, что их власть больше не легитимна. Но «действовать честно» — это не о них. Напротив: партия Санду – это о чрезвычайном положении; о лжи и манипуляциях; о закупках под покровом ночи на десятки миллиардов; о высоких зарплатах руководителей «Действия и солидарности» и нищете остальных; о разделении и унижении».

Влад Филат обвинил президента Майю Санду и её партию в «беспрецедентной атаке на мэров и потенциальных кандидатов с целью заставить их вступать в кампанию местных выборов под знаменем «Действия и солидарности». Он призвал сотрудников госучреждений, в первую очередь, Национальное агентство по неподкупности, Финансовую инспекцию и прокуратуру «не ввязываться в атаку на общество».

«Два года абсолютной власти «Действия и солидарности» ясно показали, что «Зло» является синонимом этой группировки. Их лидеры не обладают ни компетенцией, ни сочувствием; они ничего не знают и не хотят учиться; у них нет ни порядочности, ни достоинства», – завершил своё эмоциональное выступление экс-премьер-министр Молдовы.