«Зло возвращается» – в Раде испугались роста «сепаратизма» в Харькове

14.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Последние события на Юго-Востоке Украины свидетельствуют о новом росте «сепаратизма», который киевский режим не сумел полностью придушить за пять лет.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зло, которое не было покарано в 2014-2015 годах, сегодня имеет шанс, и мы видим это в Харькове. Когда граждане Харькова освободили ОГА от сепаратистов, и тем самым защитили страну, установили палатку, которая является символом уважения к воинам и армии, символом свободы и преданности украинской государственности. Сегодняшняя городская власть, под прикрытием центральной власти на сегодняшний день, хочет уничтожить этот символ. Ненаказанное зло возвращается», – сказал Березюк.

Также он связал с войной за бандеровскую бомж-палатку мера Харькова Геннадия Кернеса.

«Более того, мер Харькова, которые ещё недавно был вип-агитатором ещё действующего президента. Ненаказанное зло возвращается, и мы обязаны подходить к этому со здравым смыслом», – добавил нардеп.

Напомним, полиция города Харькова обеспечивает круглосуточную охрану волонтерской палатки ВСУ в центре города, сноса которой хотят местные жители.