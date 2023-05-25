Змагары в ВСУ готовы к вторжению в Белоруссию. «Азов» ждет отмашки Тихановской

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Белорусские наемники в ВСУ с большим воодушевлением восприняли рейд таких же наемников из России в Белгородскую область.

«Боевые змагары» были в составе украинской ДРГ, прорвавшейся через границу. Один из них Игорь Янков похвастался своими похождениями в тг-канале.

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«Никто еще безвиз в России для белорусов не отменял», – написал он

Наемники надеются, что Киев таким же образом прибегнет к их услугам – уже для рейда в Белоруссию.

Об этом в интервью белорусской службе «Еврорадио» заявил основатель запрещенной в Белоруссии радикальной организации «Белый легион» Сергей Бульба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они понимают, что такой же алгоритм может быть применен к нашим. Наших допустят. Не тех, которые сейчас, будет определенное переформатирование, но такой вариант ожидается. На Украине сейчас решается, что и как будет с белорусами. В Украине просто не быстро все решается», – сказал Бульба.

По его словам, украинский штаб не удовлетворен бандой наемников, воюющей сейчас под брендом «полк Калиновского» с националистическими флагами. Тем более что «полк», насчитывавший около 200 человек, понес недавно значительные потери при отступлении из Артемовска. Поэтому в Киеве есть запрос на формирование новых наемнических подразделений. Однако, по словам Бульбы, сейчас у Украины «слишком много других проблем».

Белорусские боевики в Белгородской области.

Удар по Белоруссии, по его словам, рассматривается как «альтернативная форма контрнаступления». При этом Киев всячески оттягивает это решение и даже после отзыва своего посла из Минска продолжает поддерживать неофициальные контакты с белорусскими спецслужбами.

Бульба признал, что «калиновцы» крайне непопулярны на родине даже среди оппозиционно настроенной публики, потому что сражаются «за чужие интересы». Поэтому с набором в новые подразделения будут проблемы даже среди отъявленных националистов.

Проблему готовы помочь решить террористы из «Азова». Врио командира этого бандформирования Богдан Кротевич уверяет, что они ждут только приказа самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской.

«В Европе есть легитимный президент Тихановская, которая юридически просто отдать приказ помочь ей освободить ее страну. И когда мы будем заходить вооруженными силами. Может, и Польша нам поможет. Я уверен, что 90% населения поддержат украинские и польские войска, а остальные бросят оружие. Таким образом мы приберем очень большой участок фронта на севере», – сказал Кротевич.

О том, что «Польша поможет», свидетельствует недавнее интервью бывшего заместителя польского министра национальной обороны, генерала Вальдемара Скшипчака телеканалу Polsat.

«В случае успеха украинского контрнаступления те вооруженные белорусы, которые входят в состав военного потенциала украинской армии, не сложат оружие. Они поедут в Беларусь. Я надеюсь, что это спровоцирует восстание в Беларуси. Мы должны быть готовы поддержать те подразделения, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам. Давайте готовиться к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет», – сказал Скшипчак.

Российские хакеры из группы Zари взломали сеть Совета министров Польши и обнаружили списки белорусских наемников, воюющих в ВСУ. Варшава имела отношение к их вербовке.

То, что тираду Скшипчака до сих пор не осудила Варшава, говорит о том, что он озвучил официальную польскую позицию, считает лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

«Господин генерал, мечтать не вредно. Если Польша нарушит хоть один сантиметр белорусской земли – вы будете все уничтожены. Ответим так, что мало не покажется. Вы прекрасно об этом знаете, поэтому и бряцаете своим языком в уютной студии», – заявил Гайдукевич и пригрозил очередным разделом Польши.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в Москве, что давно знает о планах нападения со стороны Украины и Польши.

«К сожалению, они мои заявления не слышат. Я несколько месяцев тому назад говорил, что они готовятся к восстанию или революции, я не знаю к чему. Может быть, к мятежу очередному. Мы отслеживаем этих ребят. Больной генерал говорит, что там создаются «хоругви», целые полки и батальоны, они так это называют. Мы знаем, где они находятся и поименно знаем всех. Мы готовы, пусть приходят», – сказал Лукашенко.

По словам белорусского политолога Алексея Дзерманта к возможной украинской атаке готовы не только минобороны и спецслужбы Белоруссии, но и белорусский народ.

«Цель – вызвать панику у населения, создать впечатление, что власть не способна справиться с этим. Они должны совершить какие-то громкие теракты, нападения на промышленные объекты или населенные пункты и вызвать внутренние противоречия, недовольство, панику. Тихановская нужна как легитимация политическая. Мол, смотрите, мы сейчас на штыках новую власть принесем, которая будет лучше. Но это все для наивных людей или идиотов. У белорусов есть определенная тревога, но четкое понимание у всех одно: мы должны защитить свою страну. И есть определенное единение и консолидация», – сказал Дзермант в эфире «Белорусского радио».