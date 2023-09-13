«Значит, будут грабить»: киевляне об электрострашилках Зе-банды

Чем ближе зима, тем истеричнее вопли хунты о том, что украинцам придется чуть ли не месяцами просиживать без электричества в темноте и холоде. Поскольку, мол, уничтожение украинской энергетики является частью террористических атак России.

Сей мем еще летом Зеленский запустил на заседании «конгресса местных и региональных властей» в Ивано-Франковске. Уже тогда начал стращать, что российские войска могут попытаться осенью и зимой «повторить террор, направленный на уничтожение украинской энергетики». И особо подчеркнул, что «Украина должна быть готова к этому на государственном и местном уровнях».

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Среди мер, направленных якобы на защиту энергосистемы, оберпаяц назвал управление, которое «должно обеспечить генерацию и распределение энергии даже в условиях войны». И перекинул всю ответственность за возможные сбои на местные общины. Посулив, что, мол, «на правительственном уровне и уровне безопасности мы сделаем все возможное».

Эта тема перманентно, в тех или иных вариациях, постоянно озвучивается киевским режимом прямо как идефикс. Вот как комментирует ее наш давний знакомый русский киевлянин, физик Андрей:

«Все эти «электромантры» очень уж похожи на шумовую завесу перед очередной атакой на деньги и без того обнищавшего народа. Лично мне они сразу напоминают «Свадьбу в Малиновке»: «Значит, будут грабить!» Концепция властьимущих такова: сначала запугаем, а потом при каждом удобном случае будем подолгу отключать электроэнергию и продавать ее, уже оплаченную украинскими потребителями, «налево». То бишь в Европу, Молдову, в Прибалтику, еще куда-нибудь, где хорошо заплатят. Как то было прошлой зимой. Ну и виноватить, конечно, станем во всем РФ… Конечно, тогдашние удары России по электроцентралям и трансформаторным будкам были очень неприятны, и, честно говоря, я не понимал какого-то особого смысла в этом. Поскольку мы, простые жители, сидели без тепла и света, а вся шайка-лейка зеленковская прекрасно и комфортно жировала в своих бункерах и резиденциях, с собственными генераторами. И, получается, такие удары были просто на руку хунте. Которая каждый раз визжала о том, какая, дескать, подлая «рашка», и радовалась возможности спекулировать и наживаться на страданиях народа…»

Андрей считает, что у Зе и его камарильи вместе с их «партнерами» по энергетике – Ахметовым и еще несколькими региональными монополистами – созрел очередной план распила бюджетных миллиардов на новый осенне-зимний сезон. И любой обстрел энергообъектов со стороны России они тут же превратят в источник своего обогащения.

А если их и поймают на горячем какие-нибудь проамериканские антикоррупционные бюро, то всю вину свалят на местные администрации, не обеспечившие защиту этих самых будок. Мол, мы их предупреждали – они не сделали, все претензии к ним.

«Судя по последним сообщениям о том, что в Вашингтоне Зеля уже не рассматривается в качестве креатуры на будущих выборах, подобное очень вероятно, – отмечает Андрей. – Потому-то он и страхуется таким образом, предвидя будущие проблемы. И очень не хочется, чтобы Россия вольно или невольно помогала ему в этом…»

К этому можно еще добавить, что массированных обстрелов энергосистемы, подобных тем, что были прошлой зимой, летом на Украине не наблюдалось. Возможно, они не планируются и на будущий осенне-зимний сезон. Тогда почему столько завываний от хунты на эту тему?

В них Зеленский вплел еще и свою поддержку евроамериканских санкций в отношении российской атомной отрасли. Не иначе как с целью изобразить возможные бомбардировки украинских энергообъектов как месть от РФ за эту поддержку. Еще одно подтверждение «дерибанного плана», который намечен для выполнения любыми способами – если не российскими, то ВСУшными?..

А тем временем в незалежной все продолжает дорожать. В том числе, и тарифы на коммунальное обслуживание. Притом что, напомним, средняя зарплата украинцев колеблется в пределах от $320 до $380 (12 000 – 14 000 грн), а большинство пенсионеров получают пенсии не более $60 (2300 грн). Многим семьям, где есть работающие взрослые, приходится выкладывать за «коммуналку» до 50% своего дохода.

Ну а пенсионеры, не имеющие субсидий (таковых большинство, ибо требования к получению субсидий за последний год крайне ужесточились) автоматически попадают в число хронических должников перед государством. Которое не только не списывает им многотысячные долги за свои драконовские тарифы, установленные в угоду МВФ, но и сокращает или вовсе ливкидирует различные выплаты и пособия.

Зато счета за «коммуналку» всегда приходят исправно. И тем, кто не спешит их оплачивать в первые же дни по получении, начинают досаждать смс-посланиями и звонками с угрозами начисления пени управляющие конторы. Они назойливо предлагают платить не только по факту, но и наперед, в качестве аванса. Особенно в этом плане усердствует все та же контора Ахметова ДТЭК. Вот что об этом нам поведала еще одна наша знакомая, Эльвира:

«Ахметовские шакалы, иначе их не назовешь, постоянно присылают мне и мужу, пенсионерам, платежки с навязчивыми «рекомендациями» заплатить за электричество не только за текущий месяц, но и за следующий. А то и вообще на полгода вперед. Дескать, чтобы быть уверенными «в завтрашнем дне»… Эдакий навязчивый сервис, чтобы побольше купонов с нас состричь. А зачем? Для того чтобы наперед набрать как можно побольше «бабла» и потом устраивать уже проплаченные отключения? Очень все похоже на коррупционную схему…»

К зиме тариф на электричество может намного вырасти по отношению к предыдущему году – до 5 и более гривен за кВт/ч вместо 1,65 грн. Такие скачки ахметовцы «аргументируют» необходимостью ремонтов электроузлов (и настоящих, и гипотетических). Цена водоснабжения во многих городах тоже возросла более чем в 2 раза. Ожидается повышение цены на бытовой газ.

Что касается газа для автомобилей, его стоимость постоянно ползет вверх – с 20 грн. за литр до 25 грн. И бензин дорожает – прежде касавшийся немыслимым предел за литр А-95-го, установленный сразу после начала СВО (тогда произошел скачок с 25 до 60 грн) медленно, но верно преодолевается.

В конце лета особенно заметный ценовой скачок произошел в фармацевтике. Лекарства в аптеках, скупаемые людьми перед наступлениями холодов, резко подорожали.

«У моего мужа бронхиальная астма, – рассказывает Эльвира. – Ему нужен препарат под названием «Симбикорт». Когда старый у него закончился, я хотела купить в аптеке новый, но он подскочил в цене до 850 грн. с 450-ти ! У нас была дисконтная карточка, выписанная лечащим врачом, мы этот препарат получали с большой скидкой. Теперь скидка больше не действует. Вы представляете, какой ужас? Я уже не говорю о том, что подобные лекарства при Януковиче хронически больным часто выдавались бесплатно, по спецпрограмме оздоровления нации. Но эти нынешние «народные благодетели» хотя бы скидку оставили. Да куда там! По дорогущей цене продается и средство, необходимое гипертоникам – каптопрес. Его тоже в любой аптеке раньше можно было получить бесплатно. И многие другие… Корвалмент – 80 грн, 3 таблетки антибиотика – 300 грн, спрей в нос – от 200 и выше… Вы понимаете, что это означает в расчете на бюджет пенсионера? Хорошо, нам дети помогают. А одиноким старикам каково?»

В Руине отменены выплаты многим украинцам, выехавшим за границу в связи с военными действиями. Значительно сократилось количество выдач гуманитарной помощи внутренним переселенцам. К тому же, как свидетельствуют регулярные отчеты МВД, она постоянно разворовывается и продается через магазины.