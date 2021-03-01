Значительная часть украинского общества по другую сторону баррикад – галичанин

01.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Запрет эфирного вещания трех информационных лидеров на Украине не привел к перетоку их аудитории к «патриотическим» телеканалам.

Об этом в эфире интернет-канала «Правда тут» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, аудитория оппозиционных телеканалов – это «неликвидные и пропащие люди», бороться за которых смысла нет.

«Когда закрыли весь этот пул, то вся та публика, которая с утра вставала и вечером ложилась с российской пропагандой и с Медведчуком во главе, она почему-то не пошла в украинский контент. Она не заинтересовалась украинскими медиа, она не перешла на нашу сторону, когда их сторону прихлопнули. Они все равно остались там. Они там будут в глубоком одиночестве, глубоком маргинесе, в нише, в капсуле.

Они найдут еще какую-то телепомойку типа «Наш». Не будет «Нашего», они найдут еще три новых. Но они всегда останутся по ту сторону баррикад. Значительная часть украинского общества всегда будет по их сторону баррикад.

Поэтому за них бороться не надо – это пропащие, списанные, неликвидные с точки зрения гражданства и вложений в государствообразование они являются абсолютно неликвидными и беспомощные. Их мы не перетянем, потому что для них это неприемлемо, они – носители совсем другой идентичности и мировоззрения», – заявил Дроздов.