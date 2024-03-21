«Знаю и люблю Дугина» – Корчинский ратует за «возвращение России к лаптям»

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Вестернизация российского государства очень опасна, поэтому украинские националисты давно поддерживали ярых русских националистов.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил объявленный Россией в розыск националист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России выборы косили под демократическую процедуру. Внешне, если не вдаваться в подробности, оно всё выборы напоминало. Там были какие-то кандидаты, агитация, избирательные участки, кто-то бросал какие-то бумажки, кто-то что-то говорил. Была какая-то интрига сколько наберёт Путин. И демократическая формальность у них была. Всё-таки у них вестернизованная страна. Это очень опасно, когда варвары вестернизуются. Там не только избирательная видимость, там и управленческие и экономические механизмы достаточно вестернизованы. Это очень печально, это у них ещё со времён Петра I, потом со времён большевиков. Они действительно косят под Запад, и многому учатся у Запада», – сказал Корчинский.

Он подчеркнул, что украинцам необходимо поддерживать ярых российских националистов, борющихся со всем западным.

«Чем хороший Дугин? Тем, что он считает, что надо вернуться к лаптям. Я очень хорошо знаю и люблю этого человека именно за то, что он считает, что их всех надо одеть в боярские шапки, отпустить бороды, лапти. Никаких западных механизмов, вернуться к евразийской гипертрофильности, гиперборейской кряжистости, изначальности этакой. Всех вооружить балалайками, и чтобы ничего там не было мерзкого западного, гейропского. И это именно то, что надо. И я с ним на эту тему много общался, и поддерживал его в этих мыслях, что кряжистость и гиперборейскость – именно то, что нам нужно в России, противостояние всему западному влиянию. Это я говорил ему. Правда, другим людям в Москве, когда я там был, я агитировал их за легализацию тяжёлых наркотиков, однополых браков, обязательность абортов и тому подобное. Именно за это там и надо агитировать: прогрессивную часть общество за наркоту и однополые браки, а изначальную гиперборейскую часть общества – за возвращение к бородам, боярским шапкам и лаптям. Никаких противных гейропских компьютеров. И в этом должна быть наша политика», – добавил нацист.