Зрада всех зрад в Киеве: полиция избила и поставила на колени украинских националистов

07.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевская полиция задержала националистов, которые пришли на мероприятие к российскому блогеру Александре Митрошиной, чтобы спросить «Чей Крым?» и устроить драку.

Об этом в своём Telegram-канале заявил киевский юрист и украинский националист Андрей Смолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киев приехала московский блогер Александра Митрошина, которая посещала оккупированный Крым и фактически поддерживает аннексию полуострова государством-агрессором.

После того, как группа активистов, в частности «Отпора», вызвали полицию, на них напали «сторонники» русскоязычного блогера. Полиция вместо того, чтобы прекратить противоправные действия и остановить драку, просто арестовала двух активистов.

Их заковали в наручники и волокли по полу на улицу. Одного из них держали на коленях перед входом. Вокруг сторонники человека из государства-агрессора.

Вот и докатились мы до «какая разница». К нам массово едут лица из государства-агрессора нести «русский мир». Полиция встала на сторону гражданки государства-агрессора. Украина уверенно опускается во времена Януковича», – негодует юрист-националист.

Также русофоб возмутился тем, что, в то время, пока часть Украины «воюет» с «агрессором», другая часть страны превращается в «Россию-2».

«Это уже Россия-2. И так, Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого задержала полиция. Леонида сильно ударили по голове, оба находятся в Голосеевском отделе полиции.

Полиция отказалась вызвать «скорую». Когда, все же, активисты, вызвали врачей, а те требовали госпитализации Леонида – полиция отказалась отдавать его врачам. Самое позорное то, что ребята сами вызвали полицию после того, как откровенная вата (фанаты блогера-рашистки) напали на украинцев.

А теперь внимание: полиция избила активистов, однако не задержала нападавших, которые защищали лицо, которое работает на федеральном канале «Россия 1».

То есть полиция стала на сторону гражданки РФ Александры Митрошиной, которая поддерживает аннексию Крыма, оккупацию Украины и работает на пропагандистском канале Скабеевой-Киселёва.

Сейчас ребята до сих пор задержаны и находятся в Голосеевском отделе полиции. Происходят страшные вещи. Одна Украина воюет, а другой – «какая разница». Власть на стороне агрессора. Украину откровенно и показательно сливают под Путина», – возмущается националист.

Однако в пресс-службе киевской полиции, пояснив произошедшее, сообщили, что составили административный протокол и всех участников событий отпустили.

«По факту событий во время мероприятия в Киеве составлено три админпротокола. Сегодня в столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Казацкая неизвестные лица конфликтуют и выражаются нецензурной бранью. На вызов выехал экипаж патрульной полиции.

На замечания полицейских и законные требования прекратить свои действия лица не реагировали. Их неоднократно предупредили о задержании в случае невыполнения законных требований.

В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили до Голосеевского управления полиции.

В помещении отдела полиции патрульные составили на них административный протокол об административном правонарушении по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Впоследствии правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство на мужчину, который конфликтовал с ранее доставленными в управление полиции парнями.

В настоящее время всех участников события отпустили», – написали в пресс-службе.

Вместе с тем, Александра Митрошина оказалась московской фем-либералкой, заявив, что не поддерживает «аннексию» Крыма и оправдалась за работу на российских СМИ.

«На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ. С 2014 по 2017 год я работала на радио Москва ФМ и вела передачу про автомобили.

Вижу просто, что многие украинские СМИ пишут, что я работаю на канале «Россия 1» и занимаюсь пропагандой. Никакой политической подоплёки сегодняшняя встреча не имела, обсуждали мы темы блогерства, активизма, домашнего насилия и т.д.», – написала она на своём Telegram-канале.

Тем не менее, в МВД Украины на оправдание Александры Митрошиной не отреагировали, и запретили ей въезд на Украину в дальнейшем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Россиянка Александра Митрошина не имела запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска. Во время проверки установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством.

После конфликта, который случился вчера, пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем», – сообщили в министерстве.