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Российская армия быстро исправляет свои недоработки, и уже достигла технологического превосходства над противником.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил один из главарей запрещенной в России группировки «Нацкорпус», террорист и бывший командир неонацистского полка «Азов» Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ресурс, который есть у врага и который существенно влияет на всех направлениях – это применение беспилотников. Они даже при плохой погоде, если есть хоть какие-то условия, они их применяют. Это касается и разведывательных, и ударных беспилотников, большинство из них могут работать даже в плохую погоду. И самое плохое в том – что у врага это производство системное, как и поставки в армию системные. Опасно считать их тупыми и отсталыми, они адаптировались, в технологическом плане они двигаются. И сегодня они могут себе позволить применять дроны – не только по технике, но и по пехоте. Даже когда на некоторых направлениях собирается по три бойца – даже на них противник готов применять дрон. Мы должны быть готовы к тяжёлым и сложным боям, которые ждут нас впереди», – причитал Жорин.

«Пока мы с них смеялись, считали тупыми и отсталыми, мы совершили очень большую ошибку в том плане, что недооценивали врага и перехваливали себя. В самом начале войны мы действительно были на шаг впереди них в плане технологий, технологичности. Но на данный момент я такого утверждать не могу, потому что враг всё это время развивался. Это происходило системно, налаживались производства, и поставки в армию стали системны, чего мы воплотить не можем. Мы потеряли время на то, что смеялись со своего врага – и его недооценивали. В это время он последовательно работал, учился, и наращивал свои ресурсы», – подытожил нацист.