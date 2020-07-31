«Звоните на Лубянку!» – Россия ответила на белорусские провокации усилением контроля на границе

31.07.2020, Москва, Елена Острякова

На границе России и Белоруссии введен новый порядок ее прохождения.

Об этом у себя в «фейсбуке» написал белорусский политолог Юрий Воскресенский, который возвращался сегодня из Смоленска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Российская сторона только что фактически приостановила все движение на трассе М1 в сторону въезда в РБ (переход Красная Горка). Стянуты дополнительные силы погранслужбы ФСБ. Огромные очереди на выезд из РФ. Белорусов не выпускают на Родину. Требуют оформления. Оформляют в кабинете номер 4.

Вносят данные в компьютер и зачем-то записывают мобильный телефон (ноу-хау от ФСБ). Потом пропускают. Люди стоят в очереди, скандалят, ситуация накаляется. На все вопросы ответ: звоните на Лубянку… Если раньше белорусы тратили на сам переход 10 секунд (показал паспорт и пошел дальше), то сегодня это заняло 2 часа. В чем и перед кем мы провинились?», – написал Воскресенский.

«А причем тут Лубянка? Пусть они в КГБ Белоруссии звонят. Или в администрацию Лукашенко», – отреагировал на это сообщение российский журналист Александр Коц.

Вчера об усилении режима на границах с Россией и Белоруссией заявила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси. Пограничники пообещали «усилить оперативное прикрытие» и более тщательно проводить досмотр транспорта.

Однако журналисты агентства TUT.BY, побывавшие на границе, не увидели там никаких нововведений. Видимо белорусские пограничники не сильно поверили заявлениям властей о «боевиках», которых перебрасывают из России.

Тем не менее сегодня белорусский телеканал ОНТ сообщил о том, что государственная авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа. Рейсы в Краснодар, Сочи приостановлены по 15 августа.