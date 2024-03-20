Зюганов заявил, что Навальный был связан с «некоторыми помощниками» Путина

Покойный блогер-уголовник Алексей Навальный в свое время имел протекцию со стороны «некоторых помощников» президента РФ.

Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время вчерашней встречи Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Здесь присутствует Ваш помощник – Кириенко. Я имею право об этом сказать. Ельцин надо мной жил. Я Москву курировал, тушил пожары, на Кавказе был на всех войнах, в Средней Азии, в Прибалтике. Нам американцы навязали те порядки, которые называются «лихие 90-е». Вы лучше меня знаете. Вы недавно вынуждены были отвечать на вопрос по Навальному, очень искренне ответили, но Навальный тоже не с неба свалился. Я видел, как его некоторые Ваши помощники тащили на этот «престол». Когда его в качестве кандидата в Москве выдвинули, я пришёл и спросил: вы понимаете, что вы делаете? Вы сейчас сгоняете тех, кого спецслужбы подготовили для того, чтобы снова взорвать страну, избирателей в Москве. Извините, почти 900 тысяч согнали, а потом мы думали, что делать. Сейчас начинается новый цикл, похожая ситуация. Он никому не нужен, абсолютно не нужен. Нам здесь надо проявить волю и характер. Мы просто обязаны это сделать», – цитирует Зюганова официальный сайт Кремля.

Интересно, что Зюганову возразил присутствующий глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Я с Геннадием Андреевичем, правда, не согласен по Навальному. Мы прекрасно, глубоко, детально знаем, откуда он появился. Действительно его появлением в России руководили помощники президента – только американского, Ваши помощники здесь ни при чём», – сказал Слуцкий, обращаясь к Путину.

Ранее политолог Олег Матвейчев (ныне депутат Госдумы) заявлял, что Навальный как проект был задуман политтехнологами, работавшими на переизбрание Медведева на второй президентский срок.

По его словам, Навальный изначально использовался для того, чтобы показать, будто в России «есть креативный класс, который требует перемен», а потому Медведеву нужно идти на второй президентский срок.

«После 11-го года, когда этот проект завершился, Навальный остался без работы и стал предъявлять Медведеву, а точнее, – его команде, что «ребята, ну как так-то получилось, я тут работал-работал, обвешан уголовными делами, как елка, у меня брата посадили, у меня деньги закончились – давайте дальше финансировать, качать эту ситуацию». А ему говорят: «Слушай, пока проект закрыт, мы не знаем, что там дальше будет». Он какое-то время подождал, и тут нашлись новые интересанты», – рассказывал Матвейчев.