22.02.2018, Киев, Игорь Петров

871 просмотров

Агентство по розыску коррупционных активов открестилось от погромной атаки на киевское издание «Вести»

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений не имеет отношение к разгрому офиса «Вестей» в начале февраля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом во время публичного отчета о деятельности агентства за прошлый год заявил его глава Антон Янчук отвечая на вопрос журналиста «Вестей», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уничтожен аппаратный комплекс, уничтожена мебель, личные вещи. Журналисты не имели доступа к этому. Кто за это должен отвечать, уважаемый господин глава?», — спросил Антона Янчука ведущий прямого эфира радио «Вести» Юрий Калашников. Но Антон Янчук прямо не ответил на этот вопрос, сказав, что Нацагенство не проводит обыски.

«Нацагенство не может проводить обыски, оно не является органов досудебного расследования. Хотя действительно, если говорить о физическом виде передачи имущества в управление, то со стороны кому-то, кто хочет информацию исказить это может показаться похожим на обыск», — сказал он. Он также заявил, что газета «Вести» продолжает выходить. «Если бы были препятствия, как могла выйти сегодняшняя газета?», — спросил он.

После этого ведущий Юрий Калашников еще раз спросил, кто должен отвечать за уничтожение имущества.

«Вы говорил о европейской практике, европейском опыте. Является ли европейским, что сейчас под нашим офисом валяются разбитые мониторы, пульты, личные карточки, документы? Все это выбрасывалось с этажа, развеивалось ветром. Это европейский опыт? И кто должен отвечать? Исчезли личные вещи», — сказал Юрий Калашников.

После этого ведущий попросил закончить пресс-конференцию. «Мы должны уже оставлять зал» — сказал он.

«Коллеги, призываю вас к спортивному поведению. Если оно неспортивное, то мы тоже можем ставить аналогичные вопросы, кт должен отвечать за искаженную информацию, куда подавать иск о диффамации, почему однобоко освещаются события. Но мы этих вопросов не ставим», — заявил Антон Янчук.

Как сообщали сами «Вести», «8 февраля силовики (сотрудники Нацполиции и Военной прокуратуры) вместе с АРМА и его подрядчиком, компанией «Бизнес-центр «Навигатор», завели в офис редакции неизвестных, которые до сих пор удерживают помещение. Они не пускают журналистов на рабочие места, крушат технику и мебель, а при попытке журналистов попасть в редакцию на этаже забрызгивают их веществом, похожим на газ. На днях охрана БЦ «Гулливер» задержала мужчин, которые пытались пронести оружие, а другие были задержаны при попытке вынести из офиса «Вестей» фотоаппараты, батарейки и даже кремы для рук. Официально АРМА уверяет, что таким образом передало управителю активы — помещение, где находится редакция «Вестей».