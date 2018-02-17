17.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Украина

Лавров в Мюнхене обнародовал правду о хунвейбинах Порошенко


Одна из европейских стран, в которой угроза возрождения нацизма стала реальностью, это Украина. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на Мюхенской конференции по безопасности.

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«Мы знаем о том, что даже неонацистская символика активно используется, в частности, на Украине — эмблема батальона «Азов» однозначно совпадает с символами СС. Дело не только в эмблемах и символах, хотя факельные шествия – это во многом символично, и, я думаю, что многие в Европе еще помнят, с чем это сопряжено.

Но сама манера поведения — изничтожение всего нерадикального, требования украинизации всех сфер жизни, требования в отношении национальных меньшинств запретить по сути дела обучать детей на своем языке, запрет неугодных СМИ, нападения на православные храмы Русской Православной Церкви и многое другое – это, в общем-то, отличительные черты радикал-националистов во многом с неонацистским оттенком», — сказал Лавров.

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