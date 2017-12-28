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28.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Крым, Общество, Строительство, Украина

Новый аэропорт Симферополя теперь будет с теплом


На строительной площадке нового терминала аэропорта «Симферополь» состоялась церемония закрытия контура здания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня, 28 декабря 2017 года, строители нового терминала аэропорта «Симферополь» на 100% завершили работы по закрытию теплового контура здания. В торжественной церемонии закрытия контура приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, которые проинспектировали ход текущих работ., говорится в сообщении на страничке аэропорта в соцсети.

«В данный момент внутри нового терминала выполнены уже на 84% отделочные работы. Внутренние инженерные сети здания готовы на 74%, работы по устройству внешних сетей выполнены на 93%. Продолжается благоустройство привокзальной площади – укладка тротуарной плитки, установка объектов освещения и обустройство парковки. После закрытия контура здания очертания «крымской волны» стали видны невооруженным глазом», – заявил Игорь Набойченко, генеральный директор компании – подрядчика строительства нового терминала.

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