23.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Отмазки Геращенко: Обещанное европейское счастье не наступает по вине грантоедов

Евромайдан победил уже как четыре года назад, однако жизнь на Украине не меняется кардинально к лучшему, поскольку Верховная Рада принимает плохо написанные законопроекты, подготовленные так, «чтобы получить грант».

Об этом на IV Балтийско-Черноморском форуме заявила первая заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно это ганьба, что парламент только на 30% выполнил свою домашнюю работу по имплементации соглашения (об Ассоциации с ЕС). Но, извините, дорогие коллеги, знаете ли вы, что 85% тех законов, которые должен принять парламент согласно имплементации соглашения об Ассоциации, подается не от правительства.

Ни в одной стране такого не было чтобы евроинтеграционные законы подавались от депутатов. А у нас 85% этих законов пишут депутаты. Даже не депутаты – пишут общественные объединения, неправительственный сектор. У меня иногда создается впечатление, что специально пишут так, чтобы получить грант. Я с уважением к этому отношусь. Но переписывать надо раз 15. Поскольку законы несовершенны, их нельзя принимать», — сказала Геращенко.

«Нет ключевого – экспертизы законопроектов, которые приходят в Верховную Раду. Мы принимаем законы, которые вообще не прошли экспертизу правительства на соответствие европейскому праву. Лучше всего процесс экспертизы европейского права был организован до 2010 года, когда соответствующая структуры, куда входили десятки специалистов, работала в Министерстве юстиции. Янукович ее разогнал. К сожалению, ни правительство Яценюка, ни правительство Гройсмана эту экспертизу не создали.

Пока мы будем принимать несовершенные законы без экспертизы, все это будет профанацией. Потому что нам придется эти законы переписывать», — сказала майданщица.