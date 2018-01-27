27.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Минский процесс, Политика, США, Украина

У Волкера обнаружили шизофрению


Публичные заявления, которые прозвучали в последние дни от спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, показывают рассогласование позиций Запада по Украине.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Алексей Якубин, обративший внимание, что Франция и Германия, в отличие от Волкера, не высказывались в поддержку принятого Радой закона о так называемой «реинтеграции Донбасса», не ссылающегося на Минские соглашения и называющего Донбасс «оккупированной территорией».

«То, что говорил Волкер, подтвердило, что часть положений закона о «реинтеграции», в том числе отсутствие упоминаний о Минске, наверное, в какой-то мере было согласовано с США. Это очень интересный нюанс, показывающий рассогласование позиций Запада по Украине. С одной стороны, Франция и Германия, изучающие закон. С другой стороны, комментарий Волкера, что ничего страшного в том, что нет упоминаний о Минске, мол, есть закон о пролонгирования особого статуса», — сказал эксперт.

По его мнению, позиция Волкера показывают, что США пока считают политическую часть Минска несвоевременной.

«Это порождает некую шизофрению. С одной стороны, Волкер подтвердил, что США поддерживают Минск, а с другой стороны, мы принимаем закон, где о Минске не упоминается. Странная ситуация. Думаю, поэтому здесь возможны некие проблемы. Эта двойственность будет играть против возвращения к политической части Минска, поскольку в действующей Раде партии коалиции глобально не заинтересованы в том, чтобы заниматься этими вещами», — резюмирует Якубин.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам последней встречи в Волкером заявил, что американцы изменили свои предложения по Донбассу на более приемлемые для России.

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