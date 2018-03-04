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Украина начала ломку русской идентичности
Конституционный суд Украины, отменив закон о защите языков национальных меньшинств, подтвердил, что украинское государство целенаправленно проводит дискриминационную языковую политику.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, напомнивший о декларации ООН в защиту языковых прав.
«Получается, что нарушаются и мои права. Я сам русскоязычный, хотя и говорю по-украински. И на работе очень много говорил по-украински. Тем не менее через эти все запреты и откаты, включая преследование и постоянную травлю Украинской православной церкви, идет речь о ломке идентичности. И то, что они сделали с этим законом, показывает, что такая задача стоит», — сказал политолог.
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Метки: гонения на православных, запрет русского языка, Павел Рудяков
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