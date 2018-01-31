31.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Волкер рассказал о хорошем разговоре с Сурковым

Соединенные Штаты ждут конкретных предложений от Российской Федерации по Донбассу.

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Об этом в своем Twitter сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, недавно встречавшийся с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«У нас состоялся хороший разговор с Сурковым, и мы теперь ждем, чтобы услышать от российской стороны идеи о более конкретных предложениях», — написал Волкер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты отмечают, что США пошли на серьезные уступки по Донбассу и отступили от своей первоначальной бескомпромиссной позиции, согласившись, что о контроле за госграницей Украина может думать только после реализации особого статуса Донбасса и амнистии для участников ополчения.