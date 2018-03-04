04.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Все решения Рады после Майдана оказались неконституционными

После того, как Конституционный суд Украины отменил закон о защите языков национальных меньшинств, аналогичные решения следует принимать и в отношении большинства решений, принятых Верховной Радой после Майдана.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.

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Она обратила внимание, что КС не решился выносить решение по сути закона, а сделал упор на процедуру принятия.

«Это говорит о том, что КС немножко боится, поскольку оказался между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, власть с ее интересами и принятым законом об образовании. С другой стороны, КС не может так откровенно выносить совсем неконституционные решения. Поэтому решили ограничиться процедурными момента, отменив закон из-за того, что он принят ненадлежащим образом», — сказала эксперт.

При этом она подчеркнула, что на Украине решения Конституционного суда имеют силу прецедента.

«Этим решением суд как бы говорит нам, что все законы новой демократической европейской власти, принятые под председательством господина Гройсмана и Парубия, все эти сигнальные голосования из 800 попыток и с любыми нарушениями процедуры тоже могут быть отменены, если в КС обратятся, ссылаясь на это его решение, — предупредила Дьяченко. — Будет очень смешно, когда все принятое за 4 года может также оказаться неконституционным».