Российские онкологи успешно ведут исследования, направленные на борьбу с меланомой

28.08.2018, Москва , Максим Карпенко

Российские ученые из Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина разрабатывают лекарство, позволяющее вылечить меланому – злокачественную опухоль кожи. Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».

Специалисты центра рассчитывают завершить программу лабораторных исследований и проверить вакцину на мышах уже в октябре этого года.

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«Современные методы диагностики помогают выявлять конкретные мутации в клетках меланомы у пациентов, благодаря чему можно создать неоантигены — белки, во многом схожие с белками опухолевых тканей», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что ученые из якутского Северо-Восточного федерального университета планируют клонировать мамонтов. Для этого будет создан специальный центр палеогенетики.