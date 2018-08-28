Российские онкологи успешно ведут исследования, направленные на борьбу с меланомой
Российские ученые из Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина разрабатывают лекарство, позволяющее вылечить меланому – злокачественную опухоль кожи. Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».
Специалисты центра рассчитывают завершить программу лабораторных исследований и проверить вакцину на мышах уже в октябре этого года.
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«Современные методы диагностики помогают выявлять конкретные мутации в клетках меланомы у пациентов, благодаря чему можно создать неоантигены — белки, во многом схожие с белками опухолевых тканей», – говорится в сообщении.
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что ученые из якутского Северо-Восточного федерального университета планируют клонировать мамонтов. Для этого будет создан специальный центр палеогенетики.
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