Албанцы пытаются попасть во власть в самом крупном сербском анклаве Косово

18.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Албанские партии самого крупного сербского анклава Косово – Северной Митровицы, объединились, что единым фронтом выступить на местных выборах 17 октября и протащить в муниципальную Скупщину максимальное число своих депутатов.

Таким образом, албанская элита края хочет взять Северную Митровицу под свой контроль.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в самом крупном сербском анклаве – Косовской (Северной) Митровице, к албанской «Гражданской инициативе Митровицы» и ее лидеру Скендеру Садику присоединились представители ведущих косовских партий – Движения «Самоопределение», Демократической лиги Косово, Альянса за будущее Косово, Альянса за новое Косово. Беким Салиху из Института GAP, который изучает местное самоуправление, дал прогноз Kosovo Press о том, что объединение албанских партий в Северной Митровице увеличит присутствие албанцев в местной Скупщине на двух депутатов, всего их будет четыре.

Схожая ситуация сложилась в Ново-Брдо, однако по информации главы местной ячейки «Самоопределения» Абдили Гаши, на призыв объединиться там отозвалась только партия бывших полевых командиров «Армии освобождения Косово» (UCK) – Демократическая партия Косово.

«В Ново-Брдо у нас есть только символическое объединение, поэтому не ожидается, что оно окажет какое-либо влияние на итоги местных выборов, в Северной Митровице же последствия объединения будут значительными, потому что число албанских депутатов Скупщины увеличится на двух человек», – отметил Салиху.

Он добавил, что в других муниципалитетах с сербским большинством не так много избирателей, не являющихся сербами, и сотрудничество между албанскими партиями там не принесет никакого эффекта. В свою очередь лидер «Альянса за будущее Косово», оправданный Гаагским трибуналом военный преступник Рамуш Харадинай заявил, что велел всем членам своей партии поддержать список албанцев на выборах 17 октября в Северной Митровице.

«Везде, где есть список албанцев в муниципалитетах с преобладающим сербским населением, мы поддерживаем этот список, мы не против сербов из Косово, они являются гражданами Косово», – заявил Харадинай.

«Крепостную стену, которую мы возвели во имя выживания нашего народа, определенно не получится сломать – Грачаница не будет завоевана», – прокомментировал потуги албанцев сербской редакции радио «Спутник» градоначальник Северной Митровицы, член партии «Сербский список» Срджан Попович.