Атаку Азербайджана на Карабах спровоцировали «соросята» Пашиняна

12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Азербайджан решился на наступление с целью возвращения контроля над Нагроным Карабахом, исходя из анализа ситуации в Армении, где приход к власти в результате уличных протестов Никола Пашиняна повлек увольнение из силовых органов профессионалов, ориентирующихся на Россию, а их места заняли неопытные «соросята» – воспитанники западных грантораздаточных структур.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Секретарь Службы Национальной Безопасности, ключевого органа национальной безопасности Армении, Карамян – 29-летний либерал.

За четыре месяца на посту главы СНБ его деятельность была в не в том, чтобы наблюдать за тем, готов ли Азербайджан к наступлению или войне, а в том, чтобы очистить службу от офицеров, которые проходили обучение в России, – это достаточно большой процент во всех силовых ведомствах – и в армии в среде офицеров, и, разумеется, в Совете Национальной Безопасности. Они служили в КГБ или в наследниках КГБ, и Карамян в общем-то очищал от них СНБ Армении», – сказал Джангиров.

«Армяне получили шанс проскакать Карабах и начали даже реализовывать этот шанс», – охарактеризовал политолог действия официального Еревана после прихода ставленников Пашиняна к власти.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян обвинила армянское руководство в предательстве России, распространении русофобии, повсеместном насаждении западных НКО, отказе признать Крым российским прикрываясь, при полной зависимости от северного союзника по ключевым вопросам.