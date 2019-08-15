Бандита Грымчака засадили бандиты «Слуги народа» – эксперт

15.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Арест сотрудниками СБУ скандального замминистра по делам «оккупированных территорий» Юрия Грымчака связан не с «очищением власти», о котором заговорили украинские пропагандисты, а всего лишь с задетыми интересами олигархов, интересы которых защищает команда нового президента.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий и российский историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году исполняется 30 лет, как я познакомился с Грымчаком. Знаю его как облупленного, давно. В свое время был сторонник Советского Союза, противник «незалежности», был краснее коммунистов, на чем они с Луценко и сошлись.

Луценко же у нас известный социалист, приехал бороться за электорат партии коммунистов Симоненко и был краснее этих самых коммунистов, такие интервью в Донбассе раздавал, как нужно бороться с бандеровщиной, а потом примкнули к оранжевому лагерю, натянули на себя вышиванки и сразу стали «свидомыми»… Чем больший патриот Украины, тем больше размер взяток», – вспомнил политолог.

«Похоже Грымчак просто не разобрался, что изменилось. И дело не в очищении власти, а в том, с кого он пытался выбить эти деньги – с застройщиков.

Вы посмотрите, кто прошел от фракции «Слуга народа» в Верховную Раду по Киеву и Киевской области. Там каждый второй, если не больше, это представители известных в Киеве «черных застройщиков» – Вавриша, Парцхаладзе и прочих.

Я так понимаю, что человек не понял, что они уже почти власть, и продолжал свою старую историю. Вопрос не в очистке этой власти, а что человек наступил на горло новой власти. Вот, собственно говоря, и попал под раздачу, не разобрался в политических изменениях на Украине», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее одиозный чиновник не раз позволял себе эксцентричные выходки в прямом эфире, заявляя, что киевская власть «даст по рукам и зубам» каждому, кто посмеет на нее посягнуть и устраивая дебош в телестудии.