Беспилотники ВСУ пытаются стереть с лица земли часть Донецка – Пушилин

28.10.2021 08:41 (Мск), Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина целенаправленно пытается подорвать нефтебазу в Донецке, что может привести к большим жертвами и уничтожению части города.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пушилина, за последнее время украинские войска трижды попытались подорвать нефтебазу.

«В третий раз уже Украина направляет беспилотник в сторону нефтебазы, находящейся в одном из районов Донецка. Послушайте, там огромное количество топлива. Если же произойдет то, что они планируют сделать, это техногенная катастрофа, полрайона может просто не стать. Причем, беспилотники, насколько у меня есть предварительная информация, это те, которые стоят на вооружении, это не самодельные. Тот заряд, который на себе несут, очень серьезный», – подчеркнул руководитель республики.

Он уточнил, что во время последней атаки было попадание в одну из цистерн.

«Но она пустая оказалась, взрывное устройство долетело – сам беспилотник застрял на подлете, а зарядное устройство уже взорвалось на цистерне и цистерна с серьезными стенками, там пробоина полметра на метр. Серьезный заряд, килограмма полтора, наверное. Вчера беспилотник наши подразделения сбили на подлете к нефтебазе. Перед этим, порядка месяца назад, то есть, это третья попытка. Целенаправленно бьют, понимая и осознавая, какие последствия могут быть, если будет реализована данная операция», – заявил Пушилин.