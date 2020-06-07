Беспорядки в США – время поднимать восстание на Украине

07.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

США захлестнули массовые протесты, однако Владимир Зеленский не использует возможность начать борьбу за освобождение Украины от иностранной оккупации.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союза блогеров Украины» заявил московский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас перед Зеленским стоит серьёзный выбор, есть несколько вариантов. Первый – стать, как Порошенко, частью репрессивного режима и военным преступником. Второй вариант – стать просто ширмой этого режима. Другие будут совершать преступления, а он будет на сцене шутки шутить.

Третий вариант – возглавить национально-освободительное движение по восстановлению независимости Украины от американцев. Но это не так легко, он боится это сделать. Хотя эти мощнейшие волнения в США могут помочь Зеленскому. Ведь сейчас там американская система дезорганизована, особенно по поводу Украины.

Самое время, Владимир Зеленский, поднимать антиамериканское восстание на Украине, самое время восстановить суверенитет и государственность. Самое время стать государственным лидером и возглавить национально-освободительное восстание Украины против иностранной оккупации со стороны США», – отметил Марков.

Политолог убеждён, что Зеленскому, как и всем украинцам, придётся делать выбор.

«Но Зеленский избрал четвёртый вариант – это знаменитая украинская стратегия «всех обмануть». Но такого пути не существует. Рано или поздно вы (украинцы – прим. ред.) вынуждены будете выбрать – либо военный преступник, либо ширма для военных преступлений, либо лидер национально-освободительного восстания. От этого выбора никуда не уйти» – добавил эксперт.