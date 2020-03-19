Без российской нефти белорусская экономика уходит в минус

19.03.2020, Москва, Олег Кравцов

С начала нового года в Белоруссии нарастают и продолжают усугубляются экономические проблемы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», уточняя, что белорусская экономика за первые два месяца нынешнего года сократилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Так, согласно данным Белстата, потери ВВП Белоруссии по итогам января-февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 19,5 миллиардов рублей, что эквивалентно примерно 8,1 миллиарду долларов.

«Минус экономике, как и в первый месяц года, «обеспечила» промышленность. Там объемы производства упали на 3,3%, до 17,2 млрд руб. (7,1 млрд долл.). Горнодобывающая промышленность потеряла 2,9%, обрабатывающая – 2,5%, а самый большой минус – 40% – в нефтепереработке. Меньшее падение наблюдается в химическом секторе, который тоже связан с нефтью, – минус 25,2% в январе и минус 18,5% – по итогам января-февраля», – пишет издание.

«Еще в конце прошлого года власти запланировали рост заработных плат в бюджетном секторе, вероятно рассчитывая, что удастся договориться с Россией о поставках нефти и отдача от этого сектора если и снизится, то незначительно, – продолжает газета. – Однако к концу подходит первый квартал, а вопрос так и не решен. Согласно официальной информации концерна «Белнефтехим», в январе и феврале белорусские нефтепереработчики смогли получить только половину необходимого им сырья – по 1 млн т в месяц».

В публикации отмечается: объявленные планы на март также свидетельствуют о том, что больше, чем в предыдущие месяцы, Белоруссия нефти не получит.

Кроме того, удар по экономике Белоруссии нанесет и коронавирус, из-за которого страдает экономика Евросоюза.

По прогнозу, который озвучил старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук, даже если события будут развиваться по наиболее оптимистичному сценарию и ограничения не продлятся дольше мая, «внешние факторы нанесут ощутимый удар по экономике, а восстанавливаться она будет не быстро».

«Тем временем власти Белоруссии продолжают делать вид, что ничего не происходит. Президент Александр Лукашенко, посоветовав лечиться от коронавируса полевыми работами и водкой, провел продолжительное пятичасовое совещание по вопросам экономики, на котором тема пандемии, согласно официальной информации, никак не затрагивалась. По мнению экспертов, Лукашенко упорно не хочет отказываться от мантры, что Белоруссия под его руководством – это единственный остров стабильности в мире. Кроме этого, на дополнительные меры по борьбе с коронавирусом нужны деньги, которых в бюджете нет», – резюмирует «НГ».