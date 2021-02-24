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24.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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Бездельники СБУ хватают «российских шпионов» ради оправдания своего существования – эксперт

Новости Украины

Служба безопасности Украины регулярно ловит «российских шпионов» ради того, чтобы оправдывать своё существование и выбивать государственное финансирование.

Об этом в эфире радиостанции «Вести» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что СБУ просто имитирует бурную деятельность, для того, чтобы оправдывать своё существование и бюджет, а также прикрывать какие-то более серьёзные вещи, потому что – есть операции прикрытия и прочее. Но они очень часто просто тупо имитируют деятельность.

Когда меня заблокировали в Литве, по инициативе Литвы запретили въезд в ЕС и жёстко приняли, после этого я общался с разными людьми и пытался добиться не столько справедливости, а скорее информации. Одной из версий была, что люди тупо имитируют деятельность, потому что им нужно отчитываться о задержании такого-то количества шпионов, или заблокировать «опасных» людей», – сказал Михеев.

Напомним, ранее в Харькове СБУ задержала местного жителя, который якобы планировал передать российским спецслужбам техническую документацию по разработке танка «Оплот».

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