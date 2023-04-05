Блинкен угрожает РФ санкциями за арест американских шпионов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы сделать Москву более сговорчивой в вопросе освобождения задержанных шпионов Эвана Гершковича и Пола Уиланна, США будут рассматривать введение нового пакета санкций.

Об этом в ходе брифинга заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Происходили обмены военномпленными и задержанными в прошлом. Есть ли люди, которых Россия хотела бы обменять на Пола Уиллана и господина Горшкевича?», – спросили госсекретаря.

«С моей точки зрения и точки зрения Госдепа, нет большего приоритета, чем безопасность американских граждан по всему миру. Это включает тех, кого берут в заложники или неправомерно задерживают, или кому мешают вернуться домой к семье. В случае Эвана мы прилагаем все усилия, чтобы получить статус неправомерно задержанного. У нас есть определённая процедура, которой мы должны следовать. Мы действуем в ускоренном порядке», – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США будут делать всё возможное, включая введение новых санкций, чтобы добиться возвращения в Америку арестованных шпионов.

«У меня нет никаких сомнений, что он неправомерно задержан Россией. Именно это я сказал министру иностранных дел Лаврову в выходные. Я настаивал на том, чтобы Эвана отпустили немедленно. И касательно Пола Уиланна – предложение было сделано несколько месяцев назад. В любом из этих случаев есть определённый баланс между попыткой вернуть несправедливо задержанного человека, и какие средства можно использовать при этом. По мере того, как мы прилагаем усилия, чтобы вернуть наших людей домой, мы также должны усиливать санкции и давление на тех, кто прибегает к произвольным задержаниям американских граждан. Что мы и делаем», – добавил госсекретарь.