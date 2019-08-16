Большие дяди не берут Зеленского в свою песочницу

16.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президенту Украины Владимиру Зеленского страстно хочется оказаться причастным к большой мировой политике.

Об этом «Известиям» заявил » директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, отметивший, что Зеленский уже не в первый раз демонстрирует заинтересованность во встречах с состоявшимися мировыми лидерами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Он дважды звонил Путину, хочет собраться в «нормандском формате». Но ничего реального пока не делается, а желание выражается. Понятно, что новичку хочется оказаться в кругу больших политиков. Это главное. А второстепенное – он хотел бы заручиться поддержкой во всех своих начинаниях», – сказал политолог.

По его мнению, несмотря на желание Зеленского втянуть США в «нормандский формат», данная затея выглядит нереалистичной, поскольку Париж, Берлин и тем более Москва уже дали понять, что данный механизм расширению не подлежит.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров.

Тем не менее участники «нормандского формата» осознали, что четкой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе у Зеленского пока нет, а потому не согласились на встречу.