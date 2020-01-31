31.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
economics, Великобритания, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина
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Брексит спасёт украинское село! – Огрызко


Выход Великобритании из Евросоюза, который состоится в ночь на 1-е февраля, играет на руку Украине.

Теперь «аграрная сверхдержава» сможет поставлять в эту страну больше сельхозтоваров, поскольку квоты ЕС не будут распространяться на Великобританию.

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Об этом в эфире радио «Новое время» заявил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть определенные потолки, и если мы в эти потолки уже уперлись, мы дальше двигаться не можем. В случае с Великобританией – ситуация будет совсем другой. Договоримся о том, что мы можем поставлять столько-то, столько-то, значит, таким образом это и будет делаться.

Потому что, пока что нас эти квоты Европейского Союза сдерживали. Теперь Британия будет для нас очередной возможностью заработать хорошую копейку, а с другой стороны, еще раз продемонстрировать то, что украинские товары на самом деле являются высокого уровня качества», – утверждает Огрызко, не поясняя, почему Великобритания предпочтет украинскую сельхозпродукцию своей, а так же – европейской и американской.

Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что за последние пять лет Украина потеряла флагманы своей промышленности и планомерно превращается в сельскохозяйственный хутор.

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