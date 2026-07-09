Британский адмирал: Русские постоянно прощупывают нас
Россия проводит постоянную разведку военных возможностей Британии и прощупывает ее реакцию. Русские могут легко парализовать работу крупнейшего международного аэропорта Лондона «Хитроу».
Об этом в эфире The Sun заявил бывший командующий Королевским военно-морским флотом Том Шарп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Любой сотрудник разведывательного сообщества скажет вам, что Россия атакует нас в киберпространстве сотни раз в день.
Будь то атомные подводные лодки у западного побережья Ирландии, будь то их секретное разведывательное управление, будь то их разведывательный корабль «Янтарь», курсирующий над подводными кабелями. Будь то суперяхты с подводными шлюзами у восточного побережья, будь то торговые суда с беспилотниками над авиабазой королевских ВВС Лейкен Хит, о чём стало известно в 2024 году, они могли это сделать. И почти наверняка они делали это над Данией с борта «теневого» флота…
Так что можно с математической точностью утверждать, что рано или поздно они сделают это и с нами. Они запустят беспилотники с корабля в воздушное пространство, скажем, Хитроу, и выведут его из строя. Так что есть реальное ощущение, что эти явления усиливаются. Они давят, прощупывают, тестируют, истощают наши ресурсы», – заявил Шарп.
Ранее Шарп заявил, что у Великобритании не осталось в строю ни одной подлодки для прикрытия кораблей авианосной группы.
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