Россия проводит постоянную разведку военных возможностей Британии и прощупывает ее реакцию. Русские могут легко парализовать работу крупнейшего международного аэропорта Лондона «Хитроу».

Об этом в эфире The Sun заявил бывший командующий Королевским военно-морским флотом Том Шарп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любой сотрудник разведывательного сообщества скажет вам, что Россия атакует нас в киберпространстве сотни раз в день.

Будь то атомные подводные лодки у западного побережья Ирландии, будь то их секретное разведывательное управление, будь то их разведывательный корабль «Янтарь», курсирующий над подводными кабелями. Будь то суперяхты с подводными шлюзами у восточного побережья, будь то торговые суда с беспилотниками над авиабазой королевских ВВС Лейкен Хит, о чём стало известно в 2024 году, они могли это сделать. И почти наверняка они делали это над Данией с борта «теневого» флота…

Так что можно с математической точностью утверждать, что рано или поздно они сделают это и с нами. Они запустят беспилотники с корабля в воздушное пространство, скажем, Хитроу, и выведут его из строя. Так что есть реальное ощущение, что эти явления усиливаются. Они давят, прощупывают, тестируют, истощают наши ресурсы», – заявил Шарп.