Британский генерал в парламенте: Война с Россией может оказаться затяжной

Население Великобритании живёт слишком расслабленно – сейчас задача вернуть его к состоянию времён «Холодной войны», а далее – готовить к возможной прямой войне с Россией, которая продлится годами.

Об этом в рамках обсуждения плана по обороне в британском парламенте заявил бывший командующий Объединённого командования вооружённых сил Ричард Барронс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство должно иметь возможность управлять повседневной жизнью в условиях кризиса, когда нельзя позволить каждому решать, участвовать ему в этом или нет. Во-вторых, оно должно поддерживать мобилизацию. Оно должно дать возможность вооружённым силам перейти из относительно спокойного состояния в военное, когда привлекаются резервы, рассредотачиваются люди. Перебрасывается техника и личный состав на континент, начинаются потери. И затем оно должно быть устойчивым, потому что, если посмотреть на опыт Украины, то уже пятый год идёт война. Это не похоже на вторжение в Ливию или даже на афганскую кампанию, которая была чётко ограничена по времени. Это война, которая может длиться годами. Скорее всего, будут массовые потери и значительный ущерб для инфраструктуры. Готовность и устойчивость — это не только начало, но и способность выдержать.Я думаю, что во времена Холодной войны это было обычным делом. Люди понимали, что война — это именно так, но сейчас это полностью забыто. И теперь мы восстанавливаем это практически с нуля», – заявил Барронс.

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