Чтобы устроить огромную бойню, украинские политики добиваются полной разрухи – эксперт

Владимир Гладков.  
10.01.2023 18:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Руководству Украины выгодна как можно более плачевная экономическая ситуация в стране, ведь тотальная нищета поможет отправить на фронт больше жителей.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководству Украины выгодна как можно более плачевная экономическая ситуация в стране, ведь тотальная нищета...

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«Мы имеем дело с классической прокси войной, в которой Украине платят за то, что она воюет с Россией. И платить будут, и скидываться будут. У тех стран, у которых денег не найдётся, придётся, как Польша, посылать добровольцев, что она и делает достаточно активно. Это всё будет продолжаться.

При этом Украина для повышения платы за свои услуги будет показывать драматизм своей ситуации. Об экономике она уже не думает. Война и есть её экономика, ей платят за это», – сказал он.

Симонов подчеркнул, что крайняя бедность и отсутствие благ цивилизации в стране выгодны украинским политикам, потому что нищих проще гнать на фронт.

«В этом плане – чем холоднее будет в квартирах, чем меньше будет привычной нашему пониманию работы, тем проще будет мужское население отправлять на фронт. Там хоть какие-то деньги платят, кормят.

Это вся экономика и есть. Никто там уже не думает о реальном секторе, его восстановлении», – резюмировал директор.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины принял решение лишить работы не вставших на воинский учёт граждан.

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