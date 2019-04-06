Чубаров заявил, что Муждабаев уже ответил за базар

06.04.2019

Сегодня многие первоначальные идеи украинских националистов воплотились в официальной политике Киева и даже оказались закреплены в Конституции.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил глава запрещенного в РФ меджлиса крымских татар, депутат ВР Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот то разделение между принципами и ценностями, вокруг которых собирались националисты, они на этот раз более размытые, нет такой чёткой границы как было, скажем, 5-10 лет назад, поскольку очень много ценностей уже реализуются в жизни теми силами, которые были рядом на выборах. Ну, скажем, НАТО и ЕС мы почти включили в Конституцию, безвиз, вы хотели врагом Россию – она стала нам врагом, без нашей воли – это всё то, на чём базировалось украинские националисты», – отметил Чубаров.

Также меджлисовец напомнил, что предпосылки к отделению Крыма от Украины были заложены ещё в далёком 1994-м году.

«1994 год. В Крыму была институция президентства. Багров, это наш заклятый враг, потому что был последним секретарём обкома КПУ, когда мы возвращались на Родину, и Мешков, это был такой пророссийский, промосковский ставленник. И мы, я помню, сидели два дня меджлисом и приняли решение поддержать Багрова, потому что Мешков выступал по московским заданиям. Но выиграл Мешков, и тогда было заложено то, что потом произошло в 2014 году. Когда думаешь о государстве – всегда есть выбор», – рассказал нардеп.

Не оставил экстремист без комментария и скандальную публикацию меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева, где тот призывал убивать украинцев, проголосовавших за комика Владимира Зеленского.

«Никто не отказывается от Айдера Муждабаева. Он такой же гражданин, он наш товарищ, но каждый, если он сказал что-то такое нелепое, должен там за это ответить. Не совсем он так сказал, как ведущая сейчас интерпретировала, но сказал очень и очень, не то что неудобно, а неправильно. И он за это уже повинился и принёс извинения. Я думаю, что это есть большая ошибка, когда люди от большого разочарования, что не оправдываются их ожидания в ходе процесса выборов, принимают те решения, которые просто разрушают наше государство», – пожурил Муджабаева Чубаров.