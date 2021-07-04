«Да, я южнорусский человек!» – бизнесмен, заменивший Курченко на Донбассе

04.07.2021, Москва, Михаил Рябов

Российский бизнесмен Евгений Юрченко, который с недавних пор взял в управление главные промышленные активы Донбасса после ухода из региона украинского олигарха Сергея Курченко, намеревается делать ставку на инвестиции в металлургию и коксохим.

Об этом Юрченко рассказал журналисту Александру Чаленко, который в своём блоге поделился впечатлениями от встречи.

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«Он произвел на меня самое положительное впечатление: симпатичный, живой, улыбчивый, интеллигентный человек. Есть в нем то, что называется «положительная аура», «положительная энергетика». В общении прост и мягок, нет в нем никакой надменности, грубости или пафоса. Открыт. Любит пообщаться. С юмором. Говорит четко и тезисно. Смотрит собеседнику прямо в глаза. Он родом из южнорусского города Воронежа. Я ему говорю: получается, вы – южнорусский человек. Он в ответ, не задумываясь: да, я южнорусский человек. Его род связан с Луганском и Лисичанском. Двоюродный брат играл за луганскую «Зарю». Евгению Валерьевичу 53 года. В 1987 году был призван в армию. В пограничные войска, попал в Прибалтику. Добровольцем пошел в спецназ. Воевал в Афганистане. Побывал в 16 его провинциях. Был ранен. Имеет боевые награды. Имеет награды и от президента России. У него немного длинноватые волнистые волосы, зачесанные назад. Бородка-эспаньолка. Из-за этого немного напоминает итальянца. Он мне показывал какое-то свое удостоверение. Там он на фото с длинными, ниже плеч волосами, военная полевая форма, погоны, и вся грудь в наградах. Предпочитает заниматься экономикой, а не политикой. Побывал в более, чем 130 странах мира. Русский патриот. Своей родиной считает СССР. Самый главный царь для него – Петр Первый. В его кабинете стоит бронзовый бюст Петра, который ему подарили друзья на 45-летие», – пишет журналист.

«В 90-е руководил Связьинвестом. Не дал олигархам распилить предприятие, хотя его к этому принуждали. Могли убить. Какое-то время был вице-губернатором Воронежской области. Доктор экономических наук. Профессор. В Донбассе предполагает инвестировать в металлургию и коксохим. Хочет, чтобы зарплаты в Республиках были на уровне зарплат в Южном федеральном округе (напомню, Пушилин ставит задачу: привести зарплаты в ДНР до уровня Ростовской области). На стене в кабинете в рамках висят облигации времен Российской империи. Очень хорошо знает промышленную историю Донбасса. В общем, Юрченко на меня произвел самое положительное впечатление», – резюмировал Чаленко.