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03.11.2021 13:45 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина, Энергетика
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Депутат от партии Порошенко: «Белоруссия нас спасла от веерных отключений»

Новости УкраиныУкраину от веерных отключений электроэнергии спасают только перетоки, обеспеченные Белоруссией. Об этом с трибуны...

Украину от веерных отключений электроэнергии спасают только перетоки, обеспеченные Белоруссией.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат украинского парламента от партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, большая часть украинских энергоблоков на ТЭС не работают, потому что на складах нет угля.

«Угля на складах в пять раз меньше, чем нужно. Из 88 энергоблоков ТЭС 55 не работают. Если бы не аварийные перетоки из Белоруссии, то у нас веерные отключения начались бы еще вчера, при плюс восьми за окном. А что будет, когда через неделю ударят первые морозы? Люди останутся без света и тепла», – заявил Герасимов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна будет поставлять электроэнергию на Украину и в Литву, несмотря на то, что руководство этих стран проводит враждебную политику.

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