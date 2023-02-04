Der Spiegel: Союзники Германии по НАТО не спешат передавать Киеву свои «Леопарды»

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Союзники по НАТО оказывали давление на Германию, чтобы она быстро передала Киеву танки «Леопард». Но после того, как Берлин принял такое решение, партнёры затягивают с подтверждением своего участия в создании танковых батальонов для Украины, сообщил 4 февраля немецкий журнал Der Spiegel.

Промедление со стороны союзников ставит Германию в неудобное положение, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правительство Германии начало «дипломатическое наступление» с целью передачи танков «Леопард» Киеву, что позволит создать два танковых батальона. По информации, полученной редакцией издания, и в офисе канцлера Германии, и у Минобороны ФРГ есть сомнения в том, что эти планы будут реализованы. Причина – отсутствие подтверждения от европейских партнеров Берлина о том, что они поставят необходимое количество танков.

Как сообщает Der Spiegel, в ходе видеоконференции, состоявшейся на этой неделе по инициативе министра обороны Германии Бориса Писториуса, ни одна страна не захотела подтвердить свою готовность передать современные танки Leopard 2 A6. «Даже правительство Нидерландов, ранее публично обещавшее их поставку, отказалось подтвердить своё участие», – отмечают авторы материала.

Задержка со стороны партнеров ставит Германию в неудобное положение, отмечает издание. Прежде чем объявить о создании двух батальонов «Леопардов» для Киева, правительство ФРГ кратко обсудило это с некоторыми партнёрами по НАТО, но не запрашивало никаких конкретных подтверждений или письменных заявлений.

В настоящее время, по мнению немецкой стороны, те партнеры, которые наиболее громко требовали поставки немецких «Леопардов», уклоняются от чётких обязательств. Канцлер Олаф Шольц может утвердиться в подозрениях, что призывы из других стран были направлены лишь на то, чтобы «поторопить» немцев.

Пока ни одна страна не подтвердила свое участие. По данным Der Spiegel, в начале этой недели канцлер Шольц провел телефонные переговоры с главами правительств трёх стран. Некоторые немецкие официальные лица, участвующие в проекте, видят его будущее в безрадостном свете. «Леопарды, подаренные Бундесвером, будут единственными танками, которые будут реально готовы к бою с обученным личным составом в конце марта», – сказал эксперт, пожелавший остаться неизвестным. Берлин хочет начать подготовку украинских экипажей через неделю, отмечает издание.

По данным Der Spiegel, создание второго батальона из более старых «леопардов» модификации А4 также сталкивается с трудностями. «Польша пообещала предоставить более дюжины Leopard 2 A4, но не хочет предлагать ни обучение, ни запчасти, которые были бы крайне необходимы при боевом применении», – пишет немецкое издание. Другие страны, которые должны были участвовать, пока не подтвердили или подтвердили очень небольшое количество танков, отмечает оно.

По мнению авторов Der Spiegel, канцлер Шольц играет по-крупному. Главу правительства Германии уже несколько месяцев критикуют как «тормоз» в вопросе «Леопардов» для Киева. Теперь же ему грозит обвинение в том, что он не подготовил должным образом свое решение о передаче танков. «Если планы по созданию батальонов провалятся, вина снова ляжет на Берлин», – заявил журналистам неназванный представитель Минобороны Германии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Киев может получить первые танки «Леопард» уже в апреле.