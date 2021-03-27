Донецкое ТВ о Поклонской: «Прелесть, какая глупенькая» – превратилась в «ужас, какую дуру»

27.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

То, что экс-прокурор Крыма, нынешний депутат Госдумы Наталья Поклонская была символом Русской весны, не даёт ей права как парламентарию в своих интервью расписываться за Донбасс, представляя его в неприглядном виде.

Об этом говорили гости студии в эфире телеканала «Юнион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вспоминаю бессмертную фразу Жванецкого, что определенная категория женщин делятся на две категории – «прелесть, какая глупенькая», и «ужас, какая дура».

Вот в 2014 году я наблюдал «прелесть, какую глупенькую» Поклонскую, то есть, она могла выпереться с Николаем II на бессмертный полк. «Прелесть, какая глупенькая», превратилась в «ужас, какую дуру», – сказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

В свою очередь депутат Народного совета республики Елена Шишкина отметила, что, когда смотрела выступление Поклонской, где та критиковала ополченцев и делала реверансы в адрес Украины, сначала не могла поверить своим глазам.

«Я когда на просторах интернета увидела это интервью, первое, что сделала – зашла в интернет и набрала – «дата сложения полномочий Поклонской». Я сейчас объясню, почему – в моем представлении та Поклонская, которую мы видели символом Русской весны в Крыму, та Поклонская, которая приезжала сюда с визитами поддержки ДНР, она была у нас в парламенте, она посещала заводы, шахты, она видела, как мы живём, та Поклонская не может говорить, что тут нищие люди. Больше того, мы не переходим на личности, но её внешний вид, её несвязная речь… Это не может быть интервью у депутата Госдумы, ну не может быть.

Вы знаете, что у Поклонской бабушка и дедушка из Луганской области? Ну, не может Поклонская говорить такие слова. К сожалению, оказалось, что может», – констатировала Шишкина.

Кофман напомнил, что общественность республики жёстко отреагировала на слова Поклонской в своё адрес.

«Мы выступили с инициативой и просьбой к Сергею Аксенову не выдвигать госпожу Поклонскую в качестве кандидата в депутаты ГД от ФС РФ именно по той причине, что своими заявлениями она дискредитирует: а) РФ; б) Донбасс; в) даёт основание украинской стороне обвинять РФ в агрессии. Ну как же, «кто-то ж за нас военную форму одел». Я, правда, не понимаю, о ком идет речь. Я видел Бердичевского (депутат НС ДНР – ред.) в военной форме, я себя видел в военной форме. Оказывается, за нас ее кто-то одел», – возмутился общественник.

В то же время известный российский военкор Александр Сладков сумел найти в ситуации позитивную составляющую.

«То, что Донбасс моментально отреагировал на высказывание Поклонской… это меня порадовало, что люди здесь не спят, что они готовы каждую секунду отстаивать свою позицию», – сказал Сладков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», также Общественная палата ДНР обратилась к главе государства Денису Пушилину с призывом запретить Поклонской въезд в республику.