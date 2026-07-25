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11 человек погибли, включая пятерых детей, в результате удара украинского дрона по базе отдыха в Кирилловке Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Драпатый начал свою карьеру главкома ВСУ с громкого и яркого военного преступления… В пятницу на эту базу отдыха в курортном городке Кирилловка на выходные стали приезжать мирные жители. Семьи с детьми. После часа ночи сегодня на высоте до 30 метров к базе отдыха «Алеон» подошли тяжелые ударные дроны», – рассказал подробности сенатор Дмитрий Рогозин.

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Военкор Александр Коц уточняет, что «Кирилловка — глубокий тыл, больше ста километров от линии боевого соприкосновения». За последнее время ВСУ ударили по нескольким курортным местам на побережье Азовского моря.