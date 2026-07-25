Драпатый начал с убийства русских детей

Михаил Рябов.  
25.07.2026 16:46
  (Мск) , Запорожье
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Военные преступления, ВСУ-убийцы, Запорожье, Политические убийства


11 человек погибли, включая пятерых детей, в результате удара украинского дрона по базе отдыха в Кирилловке Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Драпатый начал свою карьеру главкома ВСУ с громкого и яркого военного преступления… В пятницу на эту базу отдыха в курортном городке Кирилловка на выходные стали приезжать мирные жители. Семьи с детьми. После часа ночи сегодня на высоте до 30 метров к базе отдыха «Алеон» подошли тяжелые ударные дроны», – рассказал подробности сенатор Дмитрий Рогозин.

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11 человек погибли, включая пятерых детей, в результате удара украинского дрона по базе отдыха...

Военкор Александр Коц уточняет, что «Кирилловка — глубокий тыл, больше ста километров от линии боевого соприкосновения». За последнее время ВСУ ударили по нескольким курортным местам на побережье Азовского моря.

«Море, казавшееся нам безопасным краем земли, теперь лишь удобный маршрут для низколетящего страшного железа. Они ударили по Кирилловке не ради военной выгоды, там нет военных объектов. Они ударили, чтобы лишить нас права на нормальную жизнь», – уверена военкор Марьяна Наумова.

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