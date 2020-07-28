Экс-депутат Рады рассказал о единственном способе закончить войну в Донбассе

28.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Киев не собирается соблюдать никакие договорённости по перемирию в Донбассе, потому что для украинского истеблишмента прекращение войны означает политическую смерть.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По все линии разграничения в Донбассе нужно принимать политические решения и разводить силы и средства. Иначе добиться мира невозможно. Можно договориться о прекращении огня на семь дней, стрелять не будут шесть дней, а на седьмой день обязательно найдётся кто-то, кто выстрелит.

На Украине обязательно найдётся политическая сила, которая этот инцидент подхватит и раскрутит его, до мирового масштаба. Потому что украинские политики кровно заинтересованы в войне, окончание войны – это их политическая смерть», – подчеркнул он.

Также экс-депутат отметил, что хаос на Украине закончится только после того, как все участники государственных переворотов будут привлечены к ответственности.

«Они же это делали в 2004 году, они это делали в 2014 году. Понимая, что никогда не придут к власти, они осуществляли антиконституционный переворот, и за это никто не понёс никакой ответственности.

С чего вы взяли, что они не захотят это сделать и в третий раз? Если эти преступления не наказуемы, они естественно будут готовы действовать такими же методами и дальше.

Выход из тупика, в который мы зашли, там же где и вход – нужно выйти и признать государственный переворот, осудить людей, причастных к этому государственному перевороту, и только после этого эта страна как-то успокоится», – заключил Килинкаров.

Напомним, ранее Руслан Бизяев заявил, что вступившее в силу перемирие в Донбассе – лишь «видимость бурной деятельности» на фоне подведения итогов парижского саммита «нормандской четвёрки», так как даже если будут выполнены экономические пункты и вопросы безопасности, Киев всё равно споткнётся на политической части Минских соглашений.