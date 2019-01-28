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28.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Эксперт рассказал, кому достанутся останки Вакарчука

Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, принимавший участие в Майданах 2004 и 2014 годов, осознал, что у него нет шансов на победу в президентских выборах, а потому заявил об отказе участвовать в избирательной гонке.

Такое мнение в комментарии “ПолитНавигатору” высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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“У Вакарчука практически нет шансов на победу и даже на выход во второй тур. Год назад он был одним из реальных кандидатов, но все его метания и неопределенность привели к тому, что его электорат перетек к более конкретному Зеленскому. Поэтому сейчас у него шансов нет и идти сегодня на выборы для него означает проиграть”, – сказал эксперт.

При этом он не исключил, что Вакарчук может кого-то поддержать на предстоящих выборах.

“Возможно, ближе к 31 марта мы услышим от него слова поддержки в адрес одного из кандидатов. И нынешним отказом он готовит почву к такому заявлению.
Кардинально на расклад на выборах отказа Вакарчука участвовать не повлияет, хотя возможно, что из этих 2-3% остающихся у него что-то еще перетечет к Зеленскому и другим кандидатам оппозиционного толка”, – полагает Бортник.

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