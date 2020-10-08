Эпопея с украинским «москитным» флотом: Зеленский меняет схему «распила»

08.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Великобритания предоставит Украине кредит более чем на 1,2 млрд фунтов стерлингов на развитие ВМС страны. Соответствующий меморандум подписал Владимир Зеленский во время визита в Лондон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях продолжающегося обострения ситуации в Черноморском регионе», – сообщила пресс-служба Зеленского.

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Ранее украинская пресса сообщала, что британцы готовы дать Украине кредит на закупку катеров для ВМСУ. Впоследствии, после закупки партии у англичан, предполагается, что производство будет перенесено на Украину.

В комментарии «ПолитНавигатору» украинский политолог Сергей Белашко скептически оценил подписанный Зеленским документ.

«Зеленский с супругой поехали в Великобританию, просто потому что появилась возможность поехать. Каких-то серьезных результатов ждать от этого визита не стоит. Возможно, в ходе этой встречи будут какие-то интересные договоренности о сотрудничестве спецслужб. Возможно, будут какие-то договоренности, касающиеся каких-то финансово-кредитных отношений. Не исключено, что будут обсуждаться вопросы приватизации каких-то стратегических объектов, которые заинтересовали британское правительство либо британские корпорации. Все будет происходить в классической схеме отношений с зависимой страной.

Что касается сообщений о том, что Великобритания поможет Украине построить катерный флот, то такой флот уже строили при предшественнике Зеленского, без особого успеха. Возможно, Зеленский тоже хочет заработать таким образом», – заявил Белашко.

Напомним, что эксперт подразумевает строительство катеров на заводе, принадлежавшем Петру Порошенко, который получал государственные заказы в период его президентства. Впоследствии катера были признаны малоэффективными, что наглядно показала история с их сдачей в плен возле Керченского пролива.