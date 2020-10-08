08.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Великобритания, Вооруженные силы, Украина
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Эпопея с украинским «москитным» флотом: Зеленский меняет схему «распила»


Великобритания предоставит Украине кредит более чем на 1,2 млрд фунтов стерлингов на развитие ВМС страны. Соответствующий меморандум подписал Владимир Зеленский во время визита в Лондон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях продолжающегося обострения ситуации в Черноморском регионе», – сообщила пресс-служба Зеленского.

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Ранее украинская пресса сообщала, что британцы готовы дать Украине кредит на закупку катеров для ВМСУ. Впоследствии, после закупки партии у англичан, предполагается, что производство будет перенесено на Украину.

В комментарии «ПолитНавигатору» украинский политолог Сергей Белашко скептически оценил подписанный Зеленским документ.

«Зеленский с супругой поехали в Великобританию, просто потому что появилась возможность поехать. Каких-то серьезных результатов ждать от этого визита не стоит. Возможно, в ходе этой встречи будут какие-то интересные договоренности о сотрудничестве спецслужб. Возможно, будут какие-то договоренности, касающиеся каких-то финансово-кредитных отношений. Не исключено, что будут обсуждаться вопросы приватизации каких-то стратегических объектов, которые заинтересовали британское правительство либо британские корпорации. Все будет происходить в классической схеме отношений с зависимой страной.

Что касается сообщений о том, что Великобритания поможет Украине построить катерный флот, то такой флот уже строили при предшественнике Зеленского, без особого успеха. Возможно, Зеленский тоже хочет заработать таким образом», – заявил Белашко.


Напомним, что эксперт подразумевает строительство катеров на заводе, принадлежавшем Петру Порошенко, который получал государственные заказы в период его президентства. Впоследствии катера были признаны малоэффективными, что наглядно показала история с их сдачей в плен возле Керченского пролива.

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