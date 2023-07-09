«Эталон бандеровца» – Фарион о подорвавшем киевский суд нацисте

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Осуждённый за повлекшие гибель людей в 2015 году взрывы гранат под Верховной радой нацист Игорь Гуменюк, захвативший накануне Шевченковский суд в Киеве и в конце концов подорвавший сам себя, является эталоном настоящего бандеровца.

Об этом в своём видеоблоге заявила львовская нацистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что Фарион вообще не осуждает взрывы под Радой, настаивая, что нацисты действовали правильно. Напомним, что тогда они протестовали против внесения в Конституцию статуса ДНР и ЛНР, согласно Минским соглашениям.

«Почему действующая власть шла на поводке Авакова, потому что именно он всё это организовывал, именно он обвинил «Свободу» и, в частности, Тягнибока в том, что мы организовали под Верховной радой террористический акт? Террористический акт под Верховной радой совершили 296 депутатов, которые проголосовали за статус ОРДЛО и заведение его в Конституцию. Только эта наша битва под Верховной радой остановила следующий этап реализации этой путинско-порошенковской идеи», – заявила Фарион.

Она подчеркнула, что до сих пор неизвестны подробности смерти Гуменюка, однако очевидно, что он «герой, который поступил как воин».

«Игорь героически погиб. Мы не знаем досконально, как это всё происходило, мы не знаем, как ему удалось пронести взрывчатку, и реально ли он её проносил. Мы не знаем, реально ли он подорвал себя сам, или подорвали его. Но мы знаем одно, что он не террорист и он не атентатник (человек, который по политическим соображениям совершил прилюдное покушение – львовский диалект, – ред.), он герой, он воин, который поступил как воин», – сказала нацистка.

«Фамилия этого судьи, который никак не мог засудить Игоря Гуменюка, Циктыч. Говорят, что и дом имеет где-то там на Московии, очень преданно служил товарищу Януковичу», – возмутилась Фарион.

По её словам, Гуменюк – эталон бандеровца.

«Вечная память герою Игорю Гуменюку, он однозначно войдёт в украинскую историю как чин бандеровца, именно так – как чин бандеровца. Который всегда находил формы и методы, чтобы отстаивать построение независимого соборного украинского государства. А террористы – те 286 депутатов, которые тогда проголосовали за власть Путина на Украине», – заверяла экстремистка.

Она выразила уверенность, что главная борьба сейчас – внутри страны.

«У нас нет другого варианта, чем становиться сильными, наступательными и безапелляционными в нашей борьбе. Вечная память Игорю, вечное отмщение врагу и максимальная мобилизация всех украинцев на войну сейчас в середине страны, в середине судебной ветки власти. Слава нации, смерть врагам», – объявила Фарион.