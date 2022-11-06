Европа разрешила Молдове прославлять фашистов

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Молдова в числе 52 стран проголосовала против ежегодной российской резолюции в ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования… чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений».

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Но в Молдове продолжается героизация нацизма. В конце октября госсекретарь Минобороны Молдовы Серджиу Плоп принял участие в открытии отреставрированного памятника в честь союзников фашистской Германии, военнослужащих королевской Румынии. В церемонии приняли участие и солдаты роты почетного караула. При этом только в этом году руководство военного ведомства трижды отказалось воздавать воинские почести солдатам Красной армии, погибшим за освобождение Молдавии от нацизма.

Власти Молдовы не хотят признавать советских воинов героями, заявил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«Мы, поисковые организации, обязаны предоставлять министерству обороны, в агентство военной науки и памяти, отчеты о том, какая работа проделана за год. Среди этих документов были и документы по делу старшего сержанта Валентины Ерчевой. У министерства обороны была вся, полная информация по солдату, как был опознан, при каких признаках, но никаких объяснений, почему в апреле 2022 года нам было отказано в церемонии воздания воинских почестей, мы не получили. Политика государства заключается в нежелании признавать советских солдат и офицером героями, отсутствие какой-либо совести, понимания и уважения к событиям, происходившим на нашей земле с 1941 с 1944 года», – сказал Петрович.

При этом только за последнее время в Молдове были открыты три кладбища военнослужащих румынской армии со всеми атрибутами – с почестями, с присутствием чиновников.

«И они именуются героями, хотя они сражались плечом к плечу с нацистскими войсками Германии. Советские воины, которые погибли, защищая эту землю – они не герои, им почестей не положено, а пришедшие сюда с оружием румынские солдаты, оставившие тут неизгладимые трагические следы, убивавшие стариков, женщин, истреблявшие евреев – они почему-то «герои». Это и есть героизация нацизма и переписывание истории», – заявил Алексей Петрович.

Неравнодушные граждане создали и разместили в интернете петицию за признание памятников героям Великой Отечественной войны и жертвам нацизма в Молдове культурным наследием ЮНЕСКО. Однако пока она собрала всего 165 подписей.

Молдавскую политику по уничтожению памятников поддерживают в Европе. В конце октября Венецианская комиссия по запросу молдавского конституционного суда признала законным запрет в Молдове георгиевской ленты.

«Это надругательство над памятью, это плевок в светлую память наших предков, разгромивших фашизм в 1945 году», – считает Петрович.

Акты вандализма в Молдове за последние годы стали обычной практикой. Только в 2021 году было осквернено 5 памятников героям Великой Отечественной войны. Буквально накануне вандалы нарисовали свастику на памятнике «Скорбящая мать» в городе Единцы.

А недавно был осквернен и памятник Григорию Потемкину в молдавском селе Старые Радены. Вся поверхность гранитной плиты была облита краской коричневого цвета. Памятник на месте смерти Потемкина был восстановлен в 2016 году при финансовой помощи правительства Москвы, Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и местных органов власти Унгенского района