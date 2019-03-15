ФАС собирается обуздать аппетиты крымских провайдеров

15.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Значительным подорожанием тарифов на интернет в Крыму займется Федеральная антимонопольная служба.

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание отмечает, что в ФАС поступило множество жалоб от крымчан на действие интернет-провайдеров, повысивших цены на свои услуги с 1 марта.

«ФАС потребовала от провайдеров домашнего интернета в Крыму и Севастополе до 25 марта предоставить информацию о повышении цен на тарифы с начала года. Служба рассматривает обращения граждан о наличии в действиях операторов признаков нарушения антимонопольного законодательства, следует из документа», – говорится в сообщении.

Крымские провайдеры же объясняют рост тарифов повышением цен на электроэнергию и услуги «Крымэнерго».

«После окончательного учета и закрепления за предприятиями Крыма опор ЛЭП, кабельных канализаций и прочего имущества владельцы инфраструктуры начали требовать от операторов, размещающих там сети связи, заключить договоры и повысить тарифы», – цитирует издание гендиректора консалтинговой компании «ОрдерКом» Дмитрия Галушко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что с мая в Крыму тарифы на интернет вырастут до 40%.

Также с 2019-го года на полуострове выросли тарифы ЖКХ.