Филиалы грефовского «Сбера» на Балканах и в Венгрии выкупил сербский олигарх

Владельцем группы компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited, выкупившей за сумму порядка 500 миллионов у Sberbank Europe AG филиалы в Сербии, Хорватии, Словении БиГ и Венгрии, является сербский олигарх Миодраг Костич.

После этой сделки, по оценкам балканских СМИ, Костич стал самым влиятельным банкиром на постюгославском пространстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Баланс филиалов Sberbank Europe AG, приобретенных Костичем, составляет 7,33 миллиарда евро. Председатель правления AIK Bank и председатель наблюдательного совета Gorenjska banka Елена Галич заявила, что после совершенной сделки активы банковской группы Костича увеличились до более чем 11 миллиардов евро.

«Подписанное соглашение (со Sberbank Europe AG – ред.) создает новые возможности для дальнейшего роста и способствует развитию одной из ведущих банковских групп в регионе, которая предлагает клиентам инновационные высококачественные банковские продукты и услуги», – прокомментировал поглощение филиалов «Сбера» председатель правления Gorenjska banka Марио Хеньяк.

Балканские СМИ сообщают, что в отличие от многих балканских коллег, Миодраг Костич за последние три-четыре года только укрепил свою бизнес-империю, которая включает в себя энергетику (ветряные электростанции), производство продуктов питания (мясо, вино и сахар), дорогие отели и недвижимость. По состоянию на сегодняшний день через свои компании он инвестировал в общей сложности 1,5 миллиарда евро, имеет шесть тысяч сотрудников, ежегодно экспортирует на 230 миллионов евро, и получает общий доход до 600 миллионов евро.

Конфликты на территории бывшей Югославии никак не затронули 62-летнего олигарха, лето он проводит на хорватском острове Хвар, зиму в Сербии на горнолыжном курорте Копаоник, периодически живет то в хорватской Истрии, то на черногорском побережье.

«Свой путь развития я прошел рано. Членом партии стал в 17 лет, но уже в 23 года, закончив учебу в вузе, занялся частным бизнесом, – вспоминал Костич. – И я всегда буду говорить: личное лучше общественного. Почему? Приносит пользу всем. А в случае государственной собственности, которая, как правило, недостаточного качества – счет в конечном итоге оплачивают все граждане».

Свой трудовой путь Миодраг Костич начал в пятнадцать лет с того, что таскал мешки с цементом. В 1983 году открыл свою первую фирму по чистке труб. После этого он занялся производством кукурузных хлопьев, затем арендовал кирпичный завод, и в конце восьмидесятых годов его показали по телевидению Белграда как «экономическое чудо Нови-Сада». Был гендиректором прозападной Демократической партии, свергнувшей в результате цветной революции Слободана Милошевича.

«Борьба с Милошевичем действительно дорого мне стоила, как в частном, так и в финансовом планах, а также в плане здоровья», – сказал однажды Костич.

Был другом первого прозападного премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, убитого офицерами-патриотами за предательство интересов страны, нес его гроб во время церемонии похорон, а также является кумом токсичного либерала и воеводинского сепаратиста Ненада Чанака.