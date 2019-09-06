Фирташу дали возможность продать «Крымский титан» перед национализацией

06.09.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Завод «Крымский титан», контроль над которым ранее приписывали структурам беглого украинского олигарха Дмитрия Фирташа, в августе сменил собственников. Предприятие будет национализировано в случае, если там повторятся вредные выбросы химических веществ, подобные тем, что привели к экологическому бедствию год назад.

Об этом в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя региона, в августе этого года у завода сменился собственник. При этом, кто стал новым владельцем принадлежавшего ранее украинскому олигарху завода, Аксенов не уточнил.

«Есть проблемы непосредственно с самим предприятием. В августе на предприятии появился новый собственник… Если собственники не выполнят взятые на себя обязательства, предприятие будет национализировано, будет обращено в государственную собственность.

Шутить в этой части я ни с кем не собираюсь. При этом, трудовой коллектив будет работать и так далее. Надеемся, что сегодня новый собственник предпримет достаточные меры для того, чтобы выполнить все взятые на себя обязательства.

Или с ними, или без них, но я гарантирую, что переработка всех вредных веществ в кислотонакопителе будет, так или иначе», – заявил Аксенов.

Глава республики также подчеркнул, что сегодня у завода скопилось почти два миллиарда рублей долгов: «Предприятие должно нам за электроэнергию, за газ в общей сложности около 1 млрд 800 миллионов рублей, нашим газопоставляющим организациям и «Крымэнерго». Мы идем навстречу в данном случае, понимая, что предприятие градообразующее, город Армянск, по сути, строился из-за него».

В 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, крупнейший в Восточной Европе производитель минеральных удобрений «Крымский титан» был перерегистрирован на аренду московской фирмы ООО «Титановые инвестиции».

Летом 2018 года на предприятии произошла авария, вызванная нехваткой воды для технологических процессов.

Побывавший на севере Крыма руководитель местного бюро НТВ Олег Крючков писал о том, что именно действия украинских олигархов привели к выбросу химикатов в атмосферу на заводе «Крымский Титан» в Армянске и последующему экологическому бедствию.

Собственник завода – олигарх Дмитрий Фирташ гнался за прибылью и не ограничивал работу предприятия в условиях водной блокады Крыма, несмотря на испытываемый недостаток воды при производстве.

Приказ о перекрытии канала, подающего воду в Крым, подал другой олигарх – Андрей Сенченко, бывший руководитель партии Юлии Тимошенко на полуострове.

Киевский юрист Татьяна Монтян заявляла, что России следовало давно национализировать «Крымский титан».

Фирташ, режиссер «революции гидности», телеканал «Интер», «зверское избиение ««онижедетей», выбор Порошенко президентом и Кличко мэром. Это все его люди. Россия, прекрасно об этом зная, ничтоже сумнящеся позволяла предприятию «Титан» этого выбл…ка работать в Крыму, прекрасно понимая, что после того, как нагло-саксы вынудили наш майданячий уряд перекрыть воду, ситуация будет именно такой, каковой она в итоге и случилась. Если бы сразу закрыли завод «Титан», как-нибудь перепрофилировали население Армянска, возможно, этого бы и не было», – утверждала Монтян.

В 2009 году скандально известный сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретной информации, обнародовал донесения посольства США на Украине, касавшиеся Дмитрия Фирташа.

В документе, опубликованном WikiLeaks, говорилось о встрече с американским послом Вильямом Тейлором, которая произошла по инициативе Фирташа еще во время президентства Виктора Ющенко, когда бизнес олигарха пыталась уничтожить премьер Юлия Тимошенко.

В беседе с послом США Фирташ сетовал на то, что, Тимошенко готова идти на уступки России ради борьбы с конкурентами. В данном случае имелся ввиду газовый бизнес Фирташа.

При этом олигарх заявил американскому дипломату, что считает экспансию российского бизнеса угрозой для Украины.

Переговоры с послом США длились 2.5 часа, уточняется в документе.

Примечательно, что Фирташ заявил американскому дипломату о том, что объединить расколотую Украину (а в расколе, по словам олигарха, заинтересована РФ) может коалиция между Ющенко и Януковичем.

По словам Фирташа, коалиции с Ющенко желал и еще один спонсор Януковича – Ринат Ахметов.

Фирташ в беседе с послом США напомнил, что родился в Тернопольской области на Западной Украине. Он и его родители ненавидели коммунизм. Сам он вступил в комсомол, якобы, только из-за давления.